Tirumala: నేటి నుంచి టోకెన్లు లేని భక్తులకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. క్యూలైన్లలో భక్తుల సందడి!
తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు జనవరి 8 వరకు కొనసాగనున్నాయి. నేటి నుంచి టోకెన్లు లేని భక్తులకు కూడా దర్శనం కల్పిస్తున్న టీటీడీ. అన్నప్రసాదం, భద్రత పరంగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు.
కలియుగ దైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అత్యంత పవిత్రమైన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. డిసెంబర్ 30న ప్రారంభమైన ఈ ద్వార దర్శనాలు జనవరి 8వ తేదీ వరకు అంటే మొత్తం 10 రోజుల పాటు భక్తులకు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అయితే, నేటి నుంచి (జనవరి 2) సామాన్య భక్తుల కోసం టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
నేటి నుంచి సర్వదర్శనం షురూ!
వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ప్రారంభమైన మొదటి మూడు రోజులు (డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1) కేవలం అడ్వాన్స్ టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకు మాత్రమే అవకాశం కల్పించగా, నేటి నుంచి ఎలాంటి ముందస్తు టోకెన్లు లేని సాధారణ భక్తులకు కూడా వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పిస్తున్నారు.
ముఖ్యమైన అప్డేట్స్:
- క్యూలైన్ల క్రమబద్ధీకరణ: గురువారం సాయంత్రం నుంచే భక్తులను క్యూలైన్లలోకి అనుమతించారు. ప్రస్తుతం భక్తులు ఆక్టోపస్ సర్కిల్ నుంచి క్రమబద్ధంగా వేచి ఉన్నారు.
- శ్రీవాణి & ఎస్ఈడీ టికెట్లు: జనవరి 8 వరకు ఎస్ఈడీ (SED), శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టికెట్లు ఉన్న భక్తులకు కేటాయించిన సమయాల్లో దర్శనం ఉంటుంది.
- స్థానికులకు అవకాశం: చివరి మూడు రోజుల్లో (జనవరి 6, 7, 8) రోజూ 5 వేల మంది స్థానికులకు ఈ-డిప్ ద్వారా వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పించేలా ఇప్పటికే టోకెన్లు జారీ చేశారు.
భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి..
రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో భక్తులు తోపులాట లేకుండా సంయమనంతో ఉండాలని టీటీడీ సూచించింది. క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు ఎక్కడా అసౌకర్యం కలగకుండా అన్నప్రసాదం, పాలు, తాగునీరు నిరంతరాయంగా అందిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే భద్రతా చర్యలను, వైద్య శిబిరాలను మరింత పటిష్టం చేశారు.
ముఖ్య గమనిక: తిరుపతిలోని భూదేవి కాంప్లెక్స్లో ఇచ్చే ఎస్ఎస్డీ (SSD) టోకెన్ల జారీని జనవరి 7వ తేదీ వరకు టీటీడీ రద్దు చేసింది. కావున నేరుగా క్యూలైన్ల ద్వారానే దర్శనానికి రావాలని అధికారులు కోరారు.