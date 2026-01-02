  • Menu
Tirumala: సామాన్య భక్తులకు టీటీడీ గుడ్ న్యూస్.. జనవరి 8 వరకు శ్రీవారి ‘పూర్తి స్థాయి’ సర్వదర్శనం!

Highlights

తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు సంబంధించి టీటీడీ కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. సామాన్య భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని జనవరి 8 వరకు పూర్తిస్థాయిలో సర్వదర్శనం కల్పించనుంది. ఈ కాలంలో బ్రేక్ దర్శనాలు, ఆర్జిత సేవలను పూర్తిగా రద్దు చేశారు.

కలియుగ దైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జనవరి 2వ తేదీ నుండి 8వ తేదీ వరకు భక్తులందరినీ పూర్తిస్థాయిలో సర్వదర్శనం (SSD) ద్వారా అనుమతించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

అదనపు ఈవో తనిఖీలు - కీలక సూచనలు

టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి శుక్రవారం ఉదయం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లు మరియు క్యూలైన్లను అధికారులతో కలిసి తనిఖీ చేశారు. భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. జనవరి 1వ తేదీ సాయంత్రం నుంచే భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిందని, అందుకే సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు.

ముఖ్యమైన మార్పులు ఇవే:

  • 8 వరకు సర్వదర్శనం: వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులందరికీ జనవరి 8వ తేదీ వరకు పూర్తిగా సర్వదర్శనం కేటాయించారు.
  • దర్శనాల రద్దు: రద్దీ దృష్ట్యా శ్రీవారి ఆలయంలో అన్ని రకాల ఆర్జిత సేవలు, బ్రేక్ దర్శనాలు, మరియు ప్రత్యేక దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది.
  • సౌకర్యాల కల్పన: క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే భక్తులకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదం, తాగునీరు, పాలు పంపిణీ చేస్తున్నారు. శ్రీవారి సేవకులు భక్తులకు సేవలందిస్తున్నారు.

భక్తులకు విజ్ఞప్తి

రద్దీ అధికంగా ఉన్నందున భక్తులు సంయమనం పాటించాలని టీటీడీ కోరింది. పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టం ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు దర్శన సమయం మరియు క్యూలైన్ల వివరాలను భక్తులకు తెలియజేస్తున్నారు. కంపార్ట్‌మెంట్లలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో భక్తులు యాత్రికుల వసతి సముదాయాలలో (PAC) విశ్రాంతి తీసుకోవాలని, అధికారుల సూచనలను పాటిస్తూ స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలని అదనపు ఈవో విజ్ఞప్తి చేశారు.

