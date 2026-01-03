Tirumala Updates: శ్రీవారి దర్శనానికి 24 గంటలు! సంక్రాంతి సెలవుల ప్రకటన.. మరిన్ని ముఖ్యాంశాలు
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ.. స్వామివారి దర్శనానికి 24 గంటల సమయం. ఏపీలో స్కూళ్లకు సంక్రాంతి సెలవుల ప్రకటన. స్విమ్స్కు కేంద్రం భారీ నిధులు.
కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు. శుక్రవారం తిరుమలలో రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. క్యూ కాంప్లెక్స్లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోయి, లైన్లు శిలాతోరణం వరకు చేరుకున్నాయి.
దర్శన సమయాల వివరాలు:
- సర్వదర్శనం (టోకెన్ లేని వారు): స్వామివారి దర్శనానికి సుమారు 24 గంటల సమయం పడుతోంది.
- ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (రూ. 300 టికెట్లు): వీరికి దర్శనం 3 గంటల్లో పూర్తవుతోంది.
- టైమ్ స్లాట్ భక్తులు: కేటాయించిన సమయానికి వెళ్లిన వారికి సకాలంలో దర్శనం లభిస్తోంది.
- ముఖ్య గమనిక: సర్వదర్శనం టోకెన్లు ఉన్నవారు తమకు కేటాయించిన సమయానికి మాత్రమే క్యూలోకి రావాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. ముందే వస్తే అనుమతించే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేసింది.
నిన్నటి గణాంకాలు (గురువారం):
- దర్శించుకున్న భక్తులు: 65,225 మంది
- తలనీలాలు సమర్పించిన వారు: 31,106 మంది
- హుండీ ఆదాయం: రూ. 3.63 కోట్లు
ఈనెల 10 నుంచి స్కూళ్లకు సంక్రాంతి సెలవులు
తిరుపతి జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ఈనెల 10 నుంచి 18 వరకు సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించారు. తిరిగి 19న పాఠశాలలు ప్రారంభమవుతాయని డీఈఓ కేవీఎన్ కుమార్ తెలిపారు. నిబంధనలు అతిక్రమించి తరగతులు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
టీటీడీకి రూ. 20 లక్షల విరాళం
హైదరాబాద్కు చెందిన రైడాన్ టెక్నాలజీస్, గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంస్థల ప్రతినిధులు శుక్రవారం టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడిని కలిసి విరాళాలు అందజేశారు. ఎస్వీ ప్రాణదాన ట్రస్ట్కు రూ. 10 లక్షలు, శ్రీబాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని స్కీమ్కు రూ. 10 లక్షల డీడీలను కుప్పాల గిరిధర్ కుమార్ ద్వారా అందజేశారు.
స్విమ్స్ మైక్రోబయాలజీ విభాగానికి భారీ నిధులు
కేంద్ర ప్రభుత్వం (ICMR) ద్వారా తిరుపతి స్విమ్స్లోని మైక్రోబయాలజీ విభాగానికి భారీ నిధులు మంజూరయ్యాయి. పీఎం-అభిమ్ (PM-ABHIM) పథకం కింద ఐఆర్డీఎల్ ల్యాబ్ పరిశోధనల నిమిత్తం రూ. 85,56,22,170 (దాదాపు 85.5 కోట్లు) నిధులను 2026 సంవత్సరానికి గాను కేటాయించినట్లు స్విమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్వీ కుమార్ వెల్లడించారు.
ఐటీఐ అభ్యర్థులకు ఉచిత పాలిటెక్నిక్ శిక్షణ
ఐటీఐ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు నేరుగా పాలిటెక్నిక్ రెండో ఏడాదిలో చేరేందుకు నిర్వహించే అర్హత పరీక్షకు తిరుపతి పద్మావతిపురంలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐలో ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఈనెల 5 నుంచి ఫిబ్రవరి 4 వరకు శిక్షణ ఉంటుంది. ఆసక్తి గలవారు ఈనెల 5లోపు తమ సర్టిఫికేట్లతో సంప్రదించాలని ప్రిన్సిపల్ గణేష్ తెలిపారు.