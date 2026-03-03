Tirumala: తిరుమల క్యూలైన్లో భక్తుల మధ్య ఘర్షణ
Tirumala Tension: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్న భక్తుల మధ్య ఒక్కసారిగా ఘర్షణ చెలరేగింది.
Tirumala Tension: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్న భక్తుల మధ్య ఒక్కసారిగా ఘర్షణ చెలరేగింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులోని కృష్ణతేజ అతిథి భవనం సమీపంలో ఉన్న క్యూలైన్లో ఇద్దరు భక్తులు తీవ్రస్థాయిలో గొడవపడ్డారు. ఓ భక్తుడు తన బెల్ట్ తీసి మరో భక్తుడిపై దాడి చేశాడు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన టీటీడీ భద్రతా సిబ్బంది, శ్రీవారి సేవకులు వారిని అదుపు చేశారు. ఈ ఘటనపై టీటీడీ విచారం వ్యక్తం చేసింది. స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ఓర్పు, సహనంతో ఉండాలని.. తోటి భక్తులతో స్నేహపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తూ క్యూలైన్ నియమాలను పాటించాలని టీటీడీ అధికారులు సూచించారు.
