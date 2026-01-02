  • Menu
Tirumala laddu: 2025లో తిరుమల ఆదాయం రూ.1,383 కోట్లు.. లడ్డూ విక్రయాల్లో చరిత్ర!

Highlights

Tirumala laddu: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిధిలోని శ్రీవారి ఆదాయం 2025 సంవత్సరంలో కొత్త రికార్డులు సృష్టించింది. కోట్లాది మంది భక్తుల భక్తిశ్రద్ధతో తిరుమల శ్రీవారికి హుండీ ద్వారా రూ.1,383.90 కోట్ల ఆదాయం లభించింది. ఇది 2024 సంవత్సరంతో పోలిస్తే సుమారు రూ.18 కోట్ల అధికం కావడం విశేషం. ప్రతి ఏటా భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో పాటు హుండీ ఆదాయం కూడా స్థిరంగా పెరుగుతుండటం గమనార్హం.

2025 సంవత్సరంలో మొత్తం 2.61 కోట్ల మంది భక్తులు తిరుమలలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు తరలివచ్చారు. ముఖ్యంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి, వార్షిక ప్రత్యేక ఉత్సవాల సమయంలో దర్శనాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.

ఇక శ్రీవారి లడ్డూ విక్రయాల్లోనూ టీటీడీ కొత్త చరిత్రను సృష్టించింది. 2025లో మొత్తం 13.52 కోట్ల లడ్డూలు విక్రయమవగా, ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.37 కోట్ల లడ్డూలు ఎక్కువ. భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచిన తిరుపతి లడ్డూకు డిమాండ్ ఏటేటా పెరుగుతూనే ఉంది.

డిసెంబరు 27న ఒక్క రోజులోనే 5.13 లక్షల లడ్డూలు విక్రయమవడం విశేషం. ఇది గత పదేళ్లలో అత్యధిక విక్రయంగా టీటీడీ రికార్డుల్లో నిలిచింది. ఈ గణాంకాలు తిరుమల శ్రీవారి మహిమకు, భక్తుల అచంచల విశ్వాసానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.

