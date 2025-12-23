Tirumala darshan for NRIs: ఎన్నారైలకు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం సులభం.. 'సుపథం' ద్వారా ప్రత్యేక ప్రవేశం!
Tirumala darshan for NRIs: ముందస్తు బుకింగ్ అవసరం లేదు.. 30 రోజుల్లోపు పత్రాలు సమర్పిస్తే చాలు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Tirumala darshan for NRIs: విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయులు, తెలుగువారు మాతృభూమికి వచ్చినప్పుడు కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవాలని పరితపిస్తుంటారు. అయితే, తక్కువ సమయం కోసం వచ్చే ఎన్నారైలు సాధారణ క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండటం ఇబ్బందిగా మారుతోంది. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) విదేశీ భక్తుల కోసం ప్రత్యేక వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది.
'సుపథం' ద్వారా త్వరిత దర్శనం
ఎన్నారై భక్తులు సాధారణ భక్తుల క్యూలైన్లతో సంబంధం లేకుండా 'సుపథం' మార్గం ద్వారా స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి కీలక నిబంధనలు ఇవే:
ప్రవేశం: వైకుంఠం కాంప్లెక్స్-1 సమీపంలో ఉన్న సుపథం ద్వారం ద్వారా అనుమతిస్తారు.
సమయం: సాధారణంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అనుమతి ఉంటుంది. (రద్దీని బట్టి మార్పులు ఉండవచ్చు).
టికెట్ ధర: ఒక్కొక్కరికి రూ.300. నేరుగా సుపథం కౌంటర్ వద్దే టికెట్ పొందవచ్చు.
గడువు: భారతదేశానికి చేరుకున్న తేదీ నుంచి 30 రోజులలోపు మాత్రమే ఈ వెసులుబాటును ఉపయోగించుకోవాలి.
తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సిన పత్రాలు
దర్శనానికి వెళ్లే సమయంలో ఎన్నారైలు ఈ క్రింది పత్రాలను వెంట తీసుకెళ్లాలి:
ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్: అధికారుల వెరిఫికేషన్ కోసం అసలు పాస్పోర్ట్ ఉండాలి.
అరైవల్ స్టాంప్: భారత్కు వచ్చిన తేదీని ధృవీకరించేలా పాస్పోర్ట్పై ఉన్న ఇమ్మిగ్రేషన్ స్టాంప్ను అధికారులు పరిశీలిస్తారు.
వీసా/OCI/PIO కార్డు: వీసా ఉన్నవారు లేదా ఓసీఐ కార్డు కలిగిన వారు ఆ పత్రాలను చూపించాలి.
వసతి మరియు ఆర్జిత సేవలు
ఆన్లైన్ బుకింగ్: గదులు (Accommodation) మరియు ఆర్జిత సేవల కోసం టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్లో ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవాలి.
ముందస్తు ప్లానింగ్: రద్దీ దృష్ట్యా భారత్కు రావడానికి కనీసం 60 రోజుల ముందుగానే వసతి బుక్ చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
లక్కీ డిప్: సుప్రభాతం, తోమాల వంటి అత్యంత ఆదరణ ఉన్న సేవల కోసం 'ఎలక్ట్రానిక్ డిప్'లో పాల్గొనవచ్చు. దీనికి కూడా పాస్పోర్ట్ వివరాలు తప్పనిసరి.
ముఖ్య గమనికలు:
దుస్తుల నియమావళి: భక్తులు తప్పనిసరిగా సంప్రదాయ దుస్తులు (ధోవతి, కుర్తా లేదా చీర/చుడీదార్) ధరించాలి.
కుటుంబ సభ్యులు: ఎన్నారైలతో పాటు వచ్చే వారి స్థానిక బంధువులకు సుపథం ద్వారా ప్రవేశం ఉండదు. వారు ఆన్లైన్లో విడిగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
మొబైల్ నంబర్: రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో అంతర్జాతీయ లేదా భారతీయ మొబైల్ నంబర్ను తప్పనిసరిగా అందించాలి.