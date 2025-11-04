Tirupati: తిరుపతిలో మరోసారి చిరుత సంచారం
తిరుపతిలో మరోసారి చిరుత సంచారం స్థానికులను కలవరపెడుతోంది. భూపాల్ హౌసింగ్ కాలనీలో చిరుత ప్రత్యక్షం అయింది. కుక్కపై దాడిచేసి చంపి లాక్కెళ్లిన చిరుతపులి దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. అటవీశాఖ అధికారులు చిరుత జాడ కోసం గాలిస్తున్నారు. ట్రాప్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి చిరుత కదలికలను పరిశీలిస్తున్నారు. మంగళం అటవీప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న భూపాల్ హౌసింగ్ కాలనీ వాసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీశాఖ అధికారులు సూచించారు.
