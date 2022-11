తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ

Tirumala Devotees Rush: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. వైకుంఠంలోని అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు నిండి వెలుపల శిలాతోరణం వరకు క్యూలో వేచిఉన్నారు భక్తులు. దీంతో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 40 గంటల సమయం, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 6 గంటల సమయం పట్టనుంది. నిన్న శ్రీవారిని 73 వేల 323 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 41వేల మందికి పైగా భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇక.. నిన్న శ్రీవారికి 3 కోట్ల 20 లక్షల హుండీ ఆదాయం వచ్చింది.