Machilipatnam: తాడుతో ఆడుతుండగా మెడకు చుట్టుకొని బాలుడు మృతి

X తాడుతో ఆడుతుండగా మెడకు చుట్టుకొని బాలుడు మృతి Highlights * మెడకు తాడు బిగుసుకున్న సమయంలో గమనించని వైనం... ఉల్లింగిపాలేనికి చెందిన పదేళ్ల జాషువా అక్కడిక్కడే మృతి

Machilipatnam: మచిలీపట్నం జిల్లా కేంద్రంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ ఇంటి ఆవరణలో చెట్టుకొమ్మకు ఉన్న తాడుతో ఆడుతుండగా మెడకు చుట్టుకొని ఓ బాలుడు మృతి చెందాడు. మెడకు తాడు బిగుసుకున్న సమయంలో ఎవరూ గమనించకపోవడంతో ఉల్లింగిపాలేనికి చెందిన పదేళ్ల జాషువా అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. చాలాసేపటి తరువాత తల్లిదండ్రులు గమనించి ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే బాలుడు మృతి చెందాడని డాక్టర్లు ధృవీకరిచారు.