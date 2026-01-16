Tesla Cybertruck Creates Sensation in Amalapuram: కోనసీమ వీధుల్లో సైబర్ ట్రక్ హల్చల్.. ఫోటోల కోసం ఎగబడ్డ జనం!
సంక్రాంతి పండుగ కోసం అమలాపురం వచ్చిన టెస్లా సైబర్ ట్రక్. పారిశ్రామికవేత్త ఆదిత్య రామ్ తన అత్తగారి ఊరికి ఈ ఖరీదైన కారులో రావడంతో స్థానికులు ఆసక్తిగా తిలకించారు.
గోదావరి జిల్లాల్లో సంక్రాంతి సందడి అంటేనే ఒక రేంజ్. కోడి పందేలు, మాంసాహార విందులు, పిండి వంటలతో మురిసిపోయే కోనసీమకు ఈసారి ఒక సరికొత్త 'అతిథి' వచ్చి సందడి చేసింది. ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన టెస్లా (Tesla) ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన సైబర్ ట్రక్ (Cybertruck) అమలాపురం వీధుల్లో ప్రత్యక్షమవడంతో స్థానికులు షాక్కు గురయ్యారు.
అమలాపురం అల్లుడి స్పెషల్ ఎంట్రీ:
ఈ అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ కారు అమలాపురానికి ఎలా వచ్చిందని ఆరా తీయగా.. ఆసక్తికర విషయం బయటపడింది. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, అమలాపురం అల్లుడు అయిన ఆదిత్య రామ్ సంక్రాంతి వేడుకల కోసం ఈ వాహనంలో వచ్చారు. అత్యంత అరుదుగా కనిపించే ఈ కారును చూడటానికి పట్టణ వీధుల్లో జనం భారీగా ఎగబడ్డారు. తమ సెల్ ఫోన్లతో ఫోటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ సంబరపడిపోయారు.
సైబర్ ట్రక్ ప్రత్యేకతలు:
డిజైన్: స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీతో, ఒక యుద్ధ విమానంలా కనిపించే దీని డిజైన్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
భద్రత: ఈ కారు బాడీ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అని, అత్యంత ధృడమైనదని కంపెనీ పేర్కొంటుంది.
ప్రదర్శన: సంప్రదాయ కార్లకు భిన్నంగా దీని ఆకారం ఉండటంతో, రోడ్డుపై వెళ్తుంటే అందరి కళ్లు దీనిపైనే పడుతున్నాయి.
ఇండియాలో టెస్లా క్రేజ్:
గతేడాది నుండే భారత్లో టెస్లా కార్ల విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఇండియాలో టెస్లా మోడల్ Y (Model Y) కార్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, సైబర్ ట్రక్ వంటి మోడళ్లు కనిపించడం చాలా అరుదు. భారీ ధరలు, పన్నులు మరియు మన రోడ్ల పరిస్థితుల కారణంగా విక్రయాలు పరిమితంగానే ఉన్నా, టెస్లా బ్రాండ్కు ఉన్న క్రేజ్ మాత్రం తగ్గలేదు. ముంబై వంటి మెట్రో నగరాల తర్వాత, ఇప్పుడు గోదావరి జిల్లాల పల్లెల్లో కూడా టెస్లా కార్లు కనిపించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.