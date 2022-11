చంద్రగ్రహణం కారణంగా శ్రీశైలం మల్లన్న స్వామి ఆలయాన్ని మూసివేశారు

సంప్రోక్షణ అనంతరం భక్తుల దర్శనానికి అనుమతి

Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయాన్ని అధికారులు మూసివేశారు. గ్రహణం అనంతరం ఆలయాన్ని సంప్రోక్షణ చేయనున్నారు. అనంతరం రాత్రి 8 గంటల నుంచి భక్తులకు స్వామి అమ్మవార్ల అలంకార దర్శనం కల్పించనున్నారు. గ్రహణం సందర్భంగా అన్ని ఆర్జిత, పరోక్ష సేవలు నిలిపివేశారు.