సికింద్రాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు: దీపావళి రద్దీ కోసం తేదీలు, హాల్ట్ స్టేషన్లు
పండగ సీజన్లో రైళ్లకు ప్రయాణికుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు సందర్శించడానికి, దూర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు కొనసాగించాలనుకునే ప్రయాణికులు రైళ్లను ప్రధానంగా ఆధారపడతారు. ఈ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు పలు ప్రత్యేక రైళ్లను సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగా అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ప్రత్యేక రైళ్లు & షెడ్యూల్:
దీపావళి పండగ సమయంలో ఏర్పడే రద్దీని ఎదుర్కోవడానికి, సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, చర్లపల్లి నుంచి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రధాన నగరాలకు, అలాగే దేశవ్యాప్తంగా రద్దీ మార్గాల్లో ప్రత్యేక రైళ్లు నడిపించనున్నట్లు రైల్వే అధికారులు ప్రకటించారు. గతంలో ప్రకటించిన ప్రత్యేక రైళ్లను పొడిగిస్తూ, తాజాగా సికింద్రాబాద్ నుంచి హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ కు ప్రత్యేక రైలు ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
సికింద్రాబాద్ నుంచి హజ్రత్ నిజాముద్దీన్:
- తేదీలు: అక్టోబర్ 28, నవంబర్ 2 (మంగళ, ఆదివారం)
- బయలుదేరే సమయం: ఉదయం 10:30
- రాకుండా చేరే సమయం: రెండో రోజు అర్ధరాత్రి 12:00
హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ నుంచి సికింద్రాబాద్:
- తేదీలు: అక్టోబర్ 30, నవంబర్ 4 (గురు, మంగళవారాలు)
- బయలుదేరే సమయం: ఉదయం 6:20
- సికింద్రాబాద్ చేరే సమయం: రెండో రోజు సాయంత్రం 4:00
హాల్ట్ స్టేషన్లు:
మేడ్చల్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, బాసర, ముద్ఖేడ్, నాందెడ్, పూర్ణ, బస్మత్, హింగోళి, వాషిం, అకోలా, మల్కాపూర్, ఖండ్వా, ఇటార్సీ, నర్మదాపురం, రాణి కమలాపతి, భోపాల్, బీణా, ఝాన్సీ, గ్వాలియర్, ధౌల్ పూర్, ఆగ్రా కంటోన్మెంట్, మథురా వంటి హాల్ట్ స్టేషన్ల ద్వారా రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తాయి.
ప్రయాణికుల కోసం సూచనలు:
- ఈ ప్రత్యేక రైళ్లకు ముందుగా టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం కీలకం.
- పండగ సీజన్లో రైళ్లలో తాకిడి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, అందువల్ల ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి.
- రైల్వే అధికారుల సూచనలను అనుసరించడం ప్రయాణికులకు సురక్షితం.