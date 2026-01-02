Special Trains for Sankranti: సంక్రాంతికి ప్రత్యేక రైళ్లు ... కాజీపేట మీదుగా 16 సర్వీసులు
సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా కాజీపేట, వరంగల్ మీదుగా 16 ప్రత్యేక రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.
సంక్రాంతి పండగను పురస్కరించుకుని ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది. కాజీపేట జంక్షన్, వరంగల్ స్టేషన్ల మీదుగా మొత్తం 16 ప్రత్యేక రైళ్ల సర్వీసులు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్ఓ శ్రీధర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హన్మకొండ జిల్లాలో ఉన్న కాజీపేట రైల్వే జంక్షన్ ఉత్తర–దక్షిణ భారతదేశాన్ని అనుసంధానించే కీలక కేంద్రంగా ఉంది. ఈ జంక్షన్ ద్వారా నిత్యం వేలాది మంది ప్రయాణికులు ఢిల్లీ, చెన్నై, విజయవాడ, సికింద్రాబాద్, విశాఖపట్నం తదితర ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. 1929లో కాజీపేట–బల్లార్షా రైలు మార్గం పూర్తవడంతో చెన్నై నుంచి ఢిల్లీకి నేరుగా రైలు అనుసంధానం ఏర్పడింది.
సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీ పెరగనుండటంతో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. జనవరి 9, 11 తేదీల్లో సికింద్రాబాద్–శ్రీకాకుళం రోడ్ (07288) ఎక్స్ప్రెస్ కాజీపేట మీదుగా ప్రయాణించనుంది. అలాగే జనవరి 10, 12 తేదీల్లో శ్రీకాకుళం రోడ్–సికింద్రాబాద్ (07289) ఎక్స్ప్రెస్ నడుస్తుంది.
ఇక జనవరి 10, 12, 16, 18 తేదీల్లో సికింద్రాబాద్–శ్రీకాకుళం రోడ్ (07290), జనవరి 11, 13, 17, 19 తేదీల్లో శ్రీకాకుళం రోడ్–సికింద్రాబాద్ (07291) ప్రత్యేక రైళ్లు కాజీపేటకు చేరుకొని వెళ్లనున్నాయి.
అదేవిధంగా జనవరి 13న వికారాబాద్–శ్రీకాకుళం రోడ్ (07294), జనవరి 14న వికారాబాద్–శ్రీకాకుళం రోడ్ (07295), జనవరి 17న సికింద్రాబాద్–శ్రీకాకుళం రోడ్ (07292), జనవరి 18న శ్రీకాకుళం రోడ్–సికింద్రాబాద్ (07293) ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి.
ఈ రైళ్లకు చర్లపల్లి, కాజీపేట, వరంగల్, ఖమ్మం, రాయన్పాడు, ఏలూరు, రాజమండ్రి, అనపర్తి, సామర్లకోట, అన్నవరం, తుని, ఎలమంచిలి, అనకాపల్లి, దువ్వాడ, పెందుర్తి, కొట్టవలస, విజయనగరం, చీపురుపల్లి స్టేషన్లలో హాల్టింగ్ సౌకర్యం కల్పించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.