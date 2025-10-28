  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

అనకాపల్లిలో నాగుపాము బీభత్సం.. కానిస్టేబుల్ బైక్ సీటు కింద నుంచి విషసర్పం!

అనకాపల్లిలో నాగుపాము బీభత్సం.. కానిస్టేబుల్ బైక్ సీటు కింద నుంచి విషసర్పం!
x

అనకాపల్లిలో నాగుపాము బీభత్సం.. కానిస్టేబుల్ బైక్ సీటు కింద నుంచి విషసర్పం!

Highlights

అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటలో నాగుపాము బీభత్సం బైక్ సీటు కింది నుంచి శబ్దం గమనించిన కానిస్టేబుల్ శివాజీ సీటు తెరిచి చూడగా బుసలు కొడుతూ నాగుపాము దర్శనం

అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటలో నాగుపాము బీభత్సం సృష్టించింది. మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో విషసర్పాలు బయటికి వస్తున్నాయి. కోటనందూరు పోలీస్ స్టేషన్‌‎కి చెందిన కానిస్టేబుల్ శివాజీ బైక్ సీటు కిందికి నాగుపాము దూరింది. విధులకు హాజరవ్వడానికి వెళ్తుండగా పాయకరావుపేట దగ్గరికి వచ్చేసరికి బైక్ సీటు కింది నుంచి శబ్దం రావడం గమనించాడు కానిస్టేబుల్. సీటు తెరిచి చూడగా పడగ విప్పి బుసలు కొడుతూ నాగుపాము దర్శనమిచ్చింది. పామును చూసిన కానిస్టేబుల్ ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యాడు. దాదాపు గంట పాటు సమయం వెచ్చించి పామును బయటకు తీసిన అనంతరం విధులకు హాజరైయ్యాడు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick