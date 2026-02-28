Firecracker Factory Blast at Vetlapalem: వేట్లపాలెంలో బాణాసంచా పేలుడు.. 6 మంది మృతి
Firecracker Factory Blast at Vetlapalem: కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలో బాణాసంచా ఫ్యాక్టరీలో పేలుడు సంభవించి ఆరుగురు మృతి చెందారు. పలువురికి గాయాలు అయ్యాయి. ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
కాకినాడ జిల్లా: కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలో ఉన్న బాణాసంచా తయారీ కేంద్రంలో శుక్రవారం భారీ పేలుడు సంభవించింది. టపాసులు తయారుచేస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా బ్లాస్ట్ జరగడంతో ఆరుగురు కార్మికులు సజీవదహనం అయ్యారు. పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
పేలుడు సమయంలో సుమారు 20 మంది కార్మికులు ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఘటన తీవ్రతకు భవనం భాగం కూలిపోయి, చుట్టుపక్కల ప్రాంతం దట్టమైన పొగతో కమ్ముకుంది. మృతదేహాలు ఘటనాస్థలిలో చెల్లాచెదురుగా పడిపోయినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు వెల్లడించారు.
సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. మంటల్లో చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ప్రాథమికంగా టపాసుల తయారీ సమయంలో భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం లేదా రసాయనాల మిశ్రమంలో లోపం కారణంగా పేలుడు సంభవించి ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశమున్నట్లు సమాచారం.
జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు.