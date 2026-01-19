  • Menu
Road Accidents in AP: సంక్రాంతి తిరుగు ప్రయాణాల్లో విషాదం.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు!

Highlights

ఏపీలో సంక్రాంతి తిరుగు ప్రయాణాల్లో వరుస రోడ్డు ప్రమాదాలు. కాకినాడ జిల్లాలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా, నెల్లూరులో కారు ప్రమాదం. పలువురికి గాయాలు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..

సంక్రాంతి సెలవులు ముగించుకుని తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్న ప్రయాణికులను ప్రమాదాలు వెంటాడుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో సోమవారం ఉదయం జరిగిన వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా కాకినాడ, నెల్లూరు జిల్లాల్లో జరిగిన సంఘటనలు ప్రయాణికులను భయాందోళనకు గురిచేశాయి.

1. చేబ్రోలు వద్ద ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా: 9 మందికి గాయాలు

కాకినాడ జిల్లా గొల్లప్రోలు మండలం చేబ్రోలు శివారులో సోమవారం తెల్లవారుజామున ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయి బోల్తా పడింది.

వివరాలు: ఈ బస్సు శ్రీకాకుళం నుంచి భీమవరం వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది.

క్షతగాత్రులు: ప్రమాద సమయంలో బస్సులో మొత్తం 24 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వీరిలో 9 మందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.

సహాయక చర్యలు: తోటి వాహనదారులు వెంటనే స్పందించి 108కి సమాచారం అందించారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం పిఠాపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అదృష్టవశాత్తూ ఎవరికీ ప్రాణాపాయం కలగలేదు.

2. జగ్గంపేట హైవేపై బస్సులో పొగలు.. ప్రయాణికుల పరుగులు!

కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట వద్ద జాతీయ రహదారిపై మరో ప్రమాదం తప్పింది. విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఇంజిన్‌లో ఒక్కసారిగా పొగలు కమ్మేశాయి.

బస్సు నిండా దట్టమైన పొగలు రావడంతో లోపల ఉన్న 35 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణభయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు.

డ్రైవర్ అప్రమత్తతతో సాంకేతిక లోపాన్ని సరిచేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. అనంతరం బస్సు తిరిగి హైదరాబాద్‌కు బయలుదేరింది.

3. నెల్లూరులో కారు బోల్తా: ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలు

నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మండలం బసినేనిపల్లి వద్ద ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అతివేగంతో వెళ్తున్న కారు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది.

బాధితులు: ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని వెంటనే ఉదయగిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

నేపథ్యం: వీరంతా సంక్రాంతి సెలవుల కోసం కాశినాయన ఆశ్రమానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

