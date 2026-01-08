  • Menu
Sankranthi Crisis: సంక్రాంతికి బస్సులు దొరకడం కష్టమేనా? ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల యజమానుల సంచలన నిర్ణయం!

Highlights

ఏపీఎస్‌ఆర్‌టీసీ అద్దె బస్సుల యజమానులు జనవరి 12 నుండి సమ్మెకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల సంక్రాంతికి ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలగవచ్చు.

వచ్చే సంక్రాంతి 2026 సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండగ సందడి మొదలైంది. ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులతో బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు ఇప్పటికే కిటకిటలాడుతున్నాయి. అయితే, ఏపీఎస్‌ఆర్‌టీసీ (APSRTC) ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ప్రైవేట్ బస్సు యజమానుల ఆకస్మిక ప్రకటన ప్రయాణికుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

పెంచిన అద్దె డిమాండ్‌ను ప్రభుత్వం అంగీకరించకపోతే, జనవరి 12 నుండి అన్ని ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు సేవలను నిలిపివేస్తామని బస్సు యజమానుల సంఘాలు హెచ్చరించాయి. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు మరియు నిర్వహణ ఖర్చుల దృష్ట్యా ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ చెల్లిస్తున్న అద్దెలు తమకు నష్టాలను మిగులుస్తున్నాయని వారు వాదిస్తున్నారు.

సమ్మెకు కారణం

  • అద్దె బస్సు యజమానుల వాదన: ఆర్టీసీ యాజమాన్యంతో పలుమార్లు చర్చలు జరిపినప్పటికీ ఫలితం లేదని వారు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ ఆఫర్ చేసిన అదనపు నెలకు రూ. 5,200 అద్దె ఏమాత్రం సరిపోదని వారు చెబుతున్నారు.
  • యాజమాన్యం పరిస్థితి: 'స్త్రీ శక్తి' పథకం కారణంగా ప్రయాణికుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగిందని, ఇది సేవలపై ఒత్తిడి పెంచిందని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం అభిప్రాయపడుతోంది.

ఒకవేళ అద్దె బస్సులు నిలిచిపోతే, సంక్రాంతి వంటి రద్దీ సమయంలో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది.

ప్రయాణికులపై ప్రభావం

ప్రస్తుతం ఏపీఎస్‌ఆర్‌టీసీ వద్ద 11,495 బస్సులు ఉన్నాయి. ఇందులో 8,716 సొంత బస్సులు కాగా, 2,779 అద్దె బస్సులు. పండగ సీజన్ కోసం కార్పొరేషన్ ఇప్పటికే 8,000 పైగా ప్రత్యేక బస్సులను ప్రకటించింది.

అయినప్పటికీ, అద్దె బస్సుల సమ్మె జరిగితే:

  • మిగిలిన బస్సులపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరిగి జనం కిక్కిరిసిపోతారు.
  • ప్రయాణాలు ఆలస్యం కావడం లేదా రద్దు కావడం జరుగుతుంది.
  • దూరప్రాంత ప్రయాణికులకు తిప్పలు తప్పవు.

కాబట్టి, చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని, టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని మరియు ఆర్టీసీ ప్రకటనలను గమనిస్తూ ఉండాలని సూచించడమైనది.

ముందున్నది ఏమిటి?

అద్దె బస్సు యజమానుల సంఘాలు ఇప్పటికే సమ్మె నోటీసు ఇచ్చాయి. ఆర్టీసీ మరియు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతాయని భావిస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. అందువల్ల, రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో వెలువడే అధికారిక ప్రకటనలను ప్రయాణికులు గమనిస్తూ ఉండాలి.

సంక్రాంతి అనేది కుటుంబాల కలయికకు వేదిక, కానీ ఆర్టీసీ మరియు అద్దె బస్సు యజమానుల మధ్య సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే ప్రయాణ కష్టాలు తప్పవు.

