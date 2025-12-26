Sankranti Holidays Dates 2026: విద్యార్థులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. 9 రోజుల పాటు సంక్రాంతి సెలవులు.. లిస్ట్ ఇదే..!!
Sankranti Holidays Dates 2026: విద్యార్థులకు అదిరిపోయే శుభవార్త ఇది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవులు ఖరారు అయ్యాయి. జనవరి 10వ తేదీ నుంచి 18వ తేదీ వరకు అంటే 9 రోజుల పాటు సెలవులు ఇస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు. జనవరి 19వ తేదీ సోమవారం తిరిగి పాఠశాలలు ప్రారంభం అవుతాయని వెల్లడించారు. కాలేజీల సెలవుల గురించి ఇంకా ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఇటు తెలంగాణలోనూ పాఠశాలలకు ఇవే తేదీల్లో సెలవులు ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ని పాఠశాలలకు సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా సెలవులు ఖరారయ్యాయి. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారుల ప్రకటన ప్రకారం.. జనవరి 10వ తేదీ నుంచి జనవరి 18వ తేదీ వరకు మొత్తం 9 రోజుల పాటు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవులు ఇస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీని వల్ల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు సంక్రాంతి పండుగను కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా జరుపుకునే అవకాశం లభించనుంది. సెలవులు ముగిసిన అనంతరం జనవరి 19వ తేదీ సోమవారం నుంచి పాఠశాలలు తిరిగి యథావిధిగా ప్రారంభమవుతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
సంక్రాంతి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ కావడంతో.. ప్రతి ఏడాది ఈ సమయంలో పాఠశాలలకు పొడవైన సెలవులు ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. గ్రామాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు ఈ సెలవులు ఎంతో ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా పట్టణాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లి పండుగ సంప్రదాయాలను అనుభవించే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే.. కాలేజీలకు సంబంధించిన సంక్రాంతి సెలవులపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, ఇతర వృత్తిపరమైన కోర్సులు నిర్వహిస్తున్న కళాశాలలకు సంబంధించి త్వరలోనే ప్రత్యేక ప్రకటన విడుదలయ్యే అవకాశముందని విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. పరీక్షలు, అకడమిక్ క్యాలెండర్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కాలేజీల సెలవుల తేదీలను నిర్ణయించనున్నారు.
ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ పాఠశాలలకు ఇదే తేదీల్లో సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. గత సంవత్సరాల అనుభవాన్ని బట్టి, రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ సాధారణంగా ఒకే సమయంలో సెలవులు ఇస్తుంటారు. త్వరలో తెలంగాణ విద్యాశాఖ కూడా అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు. మొత్తం మీద.. సంక్రాంతి సెలవుల ప్రకటనతో విద్యార్థుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది.