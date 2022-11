కర్నూలు జిల్లా ఎదురూరులో మద్యంమత్తులో వీరంగం..!

Kurnool District: కర్నూలు జిల్లా ఎదురూరులో మద్యంమత్తులో కొందరు వీరంగం సృష్టించారు. కత్తులు చేత పట్టుకొని ఎమ్మెల్యే సుధాకర్‌ వర్గీయులు హల్‌చల్ చేశారు. నానా హంగామా చేసిన ఇద్దరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే పోలీసులపై ఒత్తిడి తెచ్చి తన వర్గీయులను ఎమ్మెల్యే విడిపించుకుని వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.