  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

ఏపీకి రెడ్‌ అలర్ట్‌.. పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలెందుకు?

ఏపీకి రెడ్‌ అలర్ట్‌.. పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలెందుకు?
x
Highlights

ఏపీ వర్షాల తాజా సమాచారం, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, కర్నూలు జిల్లాల్లో రెడ్‌ అలర్ట్‌, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం, వరద హెచ్చరికలు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాల అప్‌డేట్స్.

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న స్పష్టమైన అల్పపీడనంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 12 గంటల్లో అల్పపీడనం బలహీనపడవచ్చు, కానీ 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో వర్షాలు ఎక్కువగా కురిసే అవకాశముంది. వాతావరణ శాఖ రాష్ట్రానికి రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.

పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు:

గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, కర్నూలు జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదల ప్రమాదం ఉంది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నెల్లూరు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి, పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధం చేయబడ్డాయి. కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు నెల్లూరు కలెక్టరేట్‌, ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేశారు.

ప్రధాన ప్రాంతాల వర్షాలు:

  1. అనంతసాగరం, కమ్మవారిపల్లెలో చప్టాపై వరద ప్రవహిస్తుంది.
  2. కృష్ణపట్నం పోర్టులో మూడో నంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ.
  3. లింగసముద్రం 8.3 సెం.మీ, ఉలవపాడు 6.2 సెం.మీ, రాపూరు 5.6 సెం.మీ, మర్రిపాడు 5.3 సెం.మీ, ఉదయగిరి 4.7 సెం.మీ, అనంతసాగరం-కొండాపురం 4.6 సెం.మీ, కోవూరు 4.1 సెం.మీ, కొడవలూరు 4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
  4. ఐదు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా పెన్నా నదిలో వరద ప్రవాహం పెరిగింది.

తీరికుండా ప్రవహిస్తున్న నదీ వాగులు:

  1. నెల్లూరు జిల్లా చేజెర్ల మండలం నల్లవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది.
  2. మర్రిపాడు మండలం బొగ్గేరు, సైదాపురం మండలం పిన్నేరు, పొదలకూరు మండలంలోని నావూరు, పెదవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి.
  3. గుడ్లూరు-తెట్టు మధ్య రాళ్ల వాగు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

కృష్ణా, బాపట్ల, అనంతపురం జిల్లాల్లో పరిస్థితులు:

  1. మచిలీపట్నంలో ఉదయం నుంచి కుండపోత వర్షం, ప్రధాన రహదారులు నీటమునిగాయి.
  2. నరసరావుపేట, సత్తెనపల్లి, పిడుగురాళ్లు, పెదకూరపాడు, బాపట్ల జిల్లాలో అన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు.
  3. బాపట్ల జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.
  4. గుంటూరులో మూడు వంతెనలు, కంకరగుంట అండర్‌పాస్‌లో నీరు చేరింది.
  5. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో అనంతపురం, తాడిపత్రి, హిందూపురం ప్రాంతాల్లో రహదారులు జలమయం.

అధికారుల హెచ్చరికలు:

వీటితోపాటు, మత్స్యకారులు, రైతులు, వాహనదారులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. తక్కువ లోతు వాహనాలు, చెత్త పార్లే మార్గాలు, నదీ తీర ప్రాంతాలు చేరకూడదని హెచ్చరించారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick