Real Estate in Vijayawada: అద్దె ఇళ్ల దడ.. హైదరాబాద్ను మించిపోయిన రెంట్స్! అసలు కారణం ఇదే..
విజయవాడలో ఇళ్ల అద్దెలు భగ్గుమంటున్నాయి. అమరావతి రాజధాని పనుల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ను మించి అద్దెలు పెరిగిపోతున్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
బెజవాడ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయింది. సాధారణంగా ప్రాపర్టీ రేట్లు హైదరాబాద్తో పోలిస్తే ఇక్కడ 30 నుంచి 40 శాతం తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ, అద్దె (Rents) విషయానికి వస్తే మాత్రం విజయవాడ ఇప్పుడు హైదరాబాద్తో పోటీ పడుతోంది. అమరావతి రాజధాని పనులు ఊపందుకోవడంతో అద్దె ఇళ్లకు రికార్డు స్థాయిలో డిమాండ్ పెరిగింది.
రాజధాని ఎఫెక్ట్: క్యూ కడుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు
అమరావతి నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతుండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన కీలక సంస్థలు తమ కార్యాలయాలను, సిబ్బందిని విజయవాడకు తరలిస్తున్నాయి.
- RBI, SBI, Income Tax, GST, HUDCO వంటి సంస్థలు ఇప్పటికే తమ కార్యకలాపాలను ఇక్కడ పెంచేశాయి.
- కేవలం ఆర్బీఐ సిబ్బందికే ప్రస్తుతం 300 ఫ్లాట్లు అవసరం కాగా, ఎస్బీఐ ప్రధాన కార్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తే మరో 600–700 ఇళ్లు కావాల్సి ఉంటుంది.
- ప్రభుత్వ సంస్థలతో పాటు ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా తమ స్టేట్ హెడ్ ఆఫీసులను విజయవాడలోనే ఏర్పాటు చేస్తుండటంతో ఇళ్ల కొరత తీవ్రమైంది.
ఇళ్లు తక్కువ.. డిమాండ్ ఎక్కువ!
విజయవాడలో ప్రస్తుతం లగ్జరీ మరియు హై-ఎండ్ ఫ్లాట్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. అయితే, ఆ స్థాయి వసతులున్న ఇళ్లు నగరంలో చాలా తక్కువగా ఉండటంతో, అందుబాటులో ఉన్న సాధారణ ఇళ్లకు కూడా అద్దెలు అమాంతం పెంచేస్తున్నారు.
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితి:
- అద్దెకే మొగ్గు: కొత్త ఇళ్లు కొనేకంటే, ప్రస్తుతానికి అద్దె ఇళ్లలో ఉండటానికే ఉద్యోగులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
- కొనుగోలుదారుల కొరత: అద్దె ఇళ్లకు ఉన్న డిమాండ్ కొత్త ఇళ్ల అమ్మకాల్లో కనిపించడం లేదు. అయితే ఇదే ఇన్వెస్టర్లకు సరైన సమయమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
"గత ఐదేళ్లుగా విజయవాడలో బయింగ్ మార్కెట్ నిలకడగా ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం," అని NAREDCO ఉపాధ్యక్షుడు కిరణ్ కుమార్ పర్చూరి తెలిపారు.
మరోవైపు, ఎస్ఎల్వీ బిల్డర్స్ చైర్మన్ పి. శ్రీనివాసరాజు మాట్లాడుతూ.. "వచ్చే 4-5 ఏళ్లలో విజయవాడ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ భారీగా పుంజుకుంటుంది. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న అద్దె ఇళ్ల డిమాండ్, భవిష్యత్తులో ప్రాపర్టీ కొనుగోళ్లకు బూస్ట్నిస్తుంది," అని అంచనా వేశారు.