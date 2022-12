ఏపీలో BRS విస్తరణకు వేగంగా ఏర్పాట్లు

X ఏపీలో BRS విస్తరణకు వేగంగా ఏర్పాట్లు Highlights *విజయవాడ వేదికగా BRS రాష్ట్ర కార్యాలయం

AP: ఏపీలో BRS విస్తరణ సన్నాహాలు ఊపందుకున్నాయి. విజయవాడ వేదికగా BRS రాష్ట్ర కార్యాలయం ఏర్పాటుకు శరవేంగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. జక్కంపూడి ఇన్నర్‎రింగ్ రోడ్డు హైవే సమీపంలోని 800 గజాల్లో BRS పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయ నిర్మాణానికి మెటీరియల్ కూడా సమకూర్చారు. ఆపార్టీ ముఖ్యనేతలు ఇప్పటికే స్ధలాన్ని పరిశీలించారు. ఈనెల 18, 19 తేదీల్లో మంత్రులు తలసాని, జగదీష్‎రెడ్డి, పువ్వాడ అజయ్ స్థల పరిశీలన అనంతరం సీఎం కేసీఆర్ ఈ పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.