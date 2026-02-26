Fire Accident: రాజంపేటలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. దీప్ లాడ్జిలో మంటలు, ఒకరి మృతి
కడప జిల్లా రాజంపేట రైల్వేస్టేషన్ రోడ్డులోని దీప్ లాడ్జిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగి ఒకరు మృతి చెందారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు
Fire Accident: కడప జిల్లా రాజంపేట పట్టణంలో బుధవారం అర్ధరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. స్థానిక రైల్వేస్టేషన్ రోడ్డులో ఉన్న 'దీప్ లాడ్జి'లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ప్రమాద సమయంలో లాడ్జిలో ఉన్న ప్రయాణికులు ప్రాణభయంతో అల్లాడిపోయారు. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత అందరూ గాఢనిద్రలో ఉన్న సమయంలో లాడ్జిలో ఒక్కసారిగా మంటలు ప్రారంభమయ్యాయి. చూస్తుండగానే మంటలు లాడ్జిలోని మొత్తం 22 గదులకు వేగంగా వ్యాపించాయి. భవనం అంతా దట్టమైన పొగ అలుముకోవడంతో గదుల్లో ఉన్న వారికి ఊపిరాడక ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు.
Fire Accident: ప్రమాద సమయంలో లాడ్జిలో మొత్తం 33 మంది బస చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పొగ కారణంగా బయటకు వచ్చే మార్గం కనిపించక ప్రయాణికులు హాహాకారాలు చేశారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది తక్షణమే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేసేందుకు శ్రమించారు.
పోలీసులు మరియు ఫైర్ సిబ్బంది చాకచక్యంగా వ్యవహరించి భవనంలో చిక్కుకున్న 32 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. వీరిలో పొగ పీల్చడం వల్ల అస్వస్థతకు గురైన వారిని వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
Fire Accident: ఈ ప్రమాదంలో ప్రొద్దుటూరు మండలం కొర్రపాడు గ్రామానికి చెందిన వెంకట శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి దురదృష్టవశాత్తూ మరణించారు. గదిలో నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా పొగ దట్టంగా వ్యాపించడంతో ఆయన ఊపిరాడక స్పృహ కోల్పోయి మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అగ్నిమాపక నిబంధనల అమలులో ఏవైనా లోపాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా లాడ్జిలో ఫైర్ సేఫ్టీ పరికరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయా లేదా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు.
రాజంపేట వంటి రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంలో, అది కూడా రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోని లాడ్జిలో ఇలాంటి ప్రమాదం జరగడం స్థానికులను తీవ్ర భయాందోళనకు గురిచేసింది. పట్టణంలోని ఇతర వాణిజ్య సముదాయాలలో కూడా భద్రతా ప్రమాణాలను తనిఖీ చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.