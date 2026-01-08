  • Menu
Rajamahendravaram Govt Medical College 60 ఉద్యోగాలు: రేపే చివరి తేదీ.. త్వరపడండి!

Highlights

రాజమండ్రి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో 60 కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్ సోర్సింగ్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్. జనవరి 9 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోండి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి చెందిన రాజమండ్రి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ (GMC)లో ఖాళీగా ఉన్న పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. కాంట్రాక్ట్ మరియు ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన మొత్తం 60 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు జనవరి 9, 2026 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఖాళీల వివరాలు:

మొత్తం 60 పోస్టులలో 11 కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన, 49 పోస్టులు ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో భర్తీ చేయనున్నారు.

ముఖ్యమైన సమాచారం:

అర్హత: పోస్టును బట్టి 10వ తరగతి, ఇంటర్మీడియట్, డిప్లొమా లేదా సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. పని అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.

వయోపరిమితి: అభ్యర్థుల వయస్సు 42 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం: ఆఫ్‌లైన్ (నేరుగా వెళ్లి దరఖాస్తు సమర్పించాలి).

ఎంపిక విధానం: అకడమిక్ మెరిట్ (మార్కుల) ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు.

దరఖాస్తు ఫీజు:

ఓసీ (OC) అభ్యర్థులు: ₹300

బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులు: ₹200

దరఖాస్తు పంపాల్సిన చిరునామా:

పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులను అవసరమైన ధృవీకరణ పత్రాలతో కలిపి ఈ క్రింది చిరునామాకు పంపాలి:

చిరునామా: ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ / అడిషనల్ డీఎంఈ, ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల, రాజమహేంద్రవరం.

చివరి తేదీ: జనవరి 9, 2026 (సాయంత్రం లోపు)

మరిన్ని వివరాలు మరియు దరఖాస్తు ఫారమ్ కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్ eastgodavari.ap.gov.in సందర్శించండి.

