Rajahmundry adulterated milk incident: కల్తీ పాల ఘటనలో ప్రభుత్వం సీరియస్.. జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ సస్పెన్షన్
రాజమండ్రి కల్తీ పాల ఘటనలో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సత్యనారాయణను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది.
Rajahmundry adulterated milk incident: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాజమహేంద్రవరంలో సంచలనం సృష్టించిన కల్తీ పాల ఘటనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ ఘటనలో బాధితులకు సరైన వైద్యం అందించడంలో నిర్లక్ష్యం వహించారన్న ఆరోపణలపై రాజమండ్రి ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి (GGH) సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ పి.వి.వి. సత్యనారాయణను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ప్రజారోగ్యం విషయంలో ఎటువంటి అలసత్వాన్ని సహించేది లేదని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. సస్పెండ్ అయిన సత్యనారాయణ స్థానంలో కొత్త సూపరింటెండెంట్గా డాక్టర్ కె.వై. రాణిని నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. బాధితులకు మెరుగైన చికిత్స అందేలా చూడాలని నూతన సూపరింటెండెంట్ను ఆదేశించారు.
కల్తీ పాల మరణాల అలజడి
Rajahmundry adulterated milk incident: రాజమహేంద్రవరంలో కల్తీ పాలు తాగి ప్రజలు అస్వస్థతకు గురైన ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. ఈ విషపూరిత పాలు తాగడం వల్ల ఇప్పటికే ఆరుగురు వ్యక్తులు మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. మరికొంత మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వారు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. బాధితులు ప్రధానంగా తీవ్రమైన మూత్రపిండాల సమస్య (Anuria), వాంతులు, కడుపునొప్పితో ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు.
లాలాచెరువు - దివాన్ చెరువు ప్రాంతాల్లోని సుమారు 150 కుటుంబాలకు ఈ పాలు సరఫరా అయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కోరుకొండ మండలం నరసాపురం గ్రామానికి చెందిన గణేష్ అనే వ్యక్తి ఈ కుటుంబాలకు పాలు పోస్తున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. నిందితుడిని ఇప్పటికే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - రూ. 10 లక్షల పరిహారం
ఈ విషాద ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అసెంబ్లీలో ప్రకటన చేస్తూ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం తరపున రూ. 10 లక్షల చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి విజయవాడ, విశాఖపట్నం నుంచి ప్రత్యేక వైద్య బృందాలను రాజమండ్రికి పంపారు.
Rajahmundry adulterated milk incident: పాలలో ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (Ethylene Glycol) వంటి రసాయనాలు కలిసి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. దీనివల్ల బాధితుల్లో కిడ్నీలు దెబ్బతిని మూత్రం నిలిచిపోవడం వంటి ప్రమాదకర లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని డైరీలపై తనిఖీలు నిర్వహించాలని అధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
ముమ్మరంగా తనిఖీలు
రాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ స్వయంగా పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కల్తీలకు పాల్పడి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడే వారిపై కఠినమైన పీడీ యాక్ట్ కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం రాజమండ్రిలోని ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 14 మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి ఇంటింటి సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు.