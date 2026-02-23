Weather Update : ఏపీ, తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు.. కుండపోత వానలతో జలమయమైన లోతట్టు ప్రాంతాలు
Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా తన రూపురేఖలను మార్చేసుకుంది. ఎండలు మండిపోతాయని భావిస్తున్న తరుణంలో, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో ఆకాశం మేఘావృతమై అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి అటు తెలంగాణ, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో వానలు దంచికొడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీలోని అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడలో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం పడటంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. రహదారులపై నీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
తెలంగాణ విషయానికి వస్తే.. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వాన బీభత్సం కనిపిస్తోంది. కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా జైనూర్ మండలంలో కుండపోత వర్షం కురిసింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి వేళ ఒక్కసారిగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వాన పడటంతో జనం ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కూడా ఈదురు గాలుల ధాటికి చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. వాతావరణం చల్లబడటంతో ప్రజలకు ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, ఈ అకాల వర్షం అపార నష్టాన్ని మిగిల్చింది.
రాబోయే 24 గంటల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో మరిన్ని వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉందని, పొలాల్లో పని చేసే రైతులు, గొర్రెల కాపరులు చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచించారు.
ఈ అకాల వర్షం అన్నదాతల గుండెల్లో గుబులు రేపుతోంది. ప్రస్తుతం కోత దశలో ఉన్న వరి, మిర్చి పంటలు తడిసిపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇక మామిడి రైతుల పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. అప్పుడే పూత, పిందె దశలో ఉన్న మామిడి కాయలు ఈదురు గాలుల ధాటికి నేలరాలాయి. చేతికి వస్తుందనుకున్న పంట కళ్లముందే నాశనం కావడంతో రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి నష్టపోయిన తమను ఆదుకోవాలని వారు వేడుకుంటున్నారు.