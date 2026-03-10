Weather Update: రైతన్నలకు అలర్ట్..వారం రోజుల పాటు వానలు పడే ఛాన్స్
Weather Update: ఉత్తరాంధ్రలో ఉపరితల ఆవర్తనంతో తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తెలంగాణలో ఎండలు తీవ్రమవుతున్నా, మార్చి 16 నుంచి అకాల వర్షాలు కురిసి ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం కలిగించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
Weather Update: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం భిన్నంగా మారుతోంది. ఒకవైపు ఉత్తరాంధ్రలో వాతావరణం కాస్త చల్లబడగా, తెలంగాణలో మాత్రం ఎండలు ముదురుతున్నాయి. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఉత్తరాంధ్ర తీరానికి సమీపంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణం మారింది. దీని ప్రభావంతో విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు లేదా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మిగిలిన కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో మాత్రం పొడి వాతావరణమే కొనసాగుతోంది. విశాఖపట్నంలో ప్రస్తుతం 26°C ఉష్ణోగ్రత ఉండగా, గరిష్టంగా 28°C వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు
తెలంగాణలో ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33°C నుంచి 40°C వరకు నమోదవుతున్నాయి. అయితే, ఎండలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ ఒక తీపి కబురు అందించింది. ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అదిలాబాద్, కరీంనగర్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి మరియు మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడవచ్చు. కొన్ని చోట్ల వడగళ్ల వాన కురిసే ప్రమాదం ఉన్నందున రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
వచ్చే వారం వాతావరణంలో మార్పులు
ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు తెలంగాణలో వేడి గాలులు, పొడి వాతావరణం అలాగే కొనసాగుతుంది. మధ్యాహ్నం పూట ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్ట స్థాయికి చేరుతుండటంతో ప్రజలు బయటకు రావడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రాత్రి వేళల్లో కూడా ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉంటోంది. అయితే వచ్చే వారం కురిసే వర్షాల వల్ల ఎండల నుంచి తాత్కాలికంగా ఉపశమనం లభించవచ్చు. కానీ, మార్చి చివరి నాటికి , ఏప్రిల్ నెలలో ఉష్ణోగ్రతలు మళ్ళీ సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.