RRR: భీమవరం బీట్ సాంగ్ సూపర్ హిట్ కావాలి -రఘురామకృష్ణరాజు
Highlights
భీమవరం బీట్ సాంగ్ సూపర్ హిట్ కావాలని ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు ఆకాంక్షించారు. పాటలో స్మితా అదరగొట్టిందని ప్రశంసించారు.
భీమవరం బీట్ సాంగ్ సూపర్ హిట్ కావాలని ఏపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు ఆకాంక్షించారు. తాజాగా విడుదలైన భీమవరం బీట్ పాటపై ఆయన స్పందించారు. ఈ పాటను ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని కోరారు.
ఈ సందర్భంగా రఘురామకృష్ణరాజు మాట్లాడుతూ.. భీమవరం బీట్ సాంగ్లో తనకు సంబంధించిన కొన్ని సీన్లు ఇంట్లోవారి సెన్సార్ కారణంగా తొలగించాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. అయినప్పటికీ పాట మొత్తం చాలా ఎనర్జిటిక్గా ఉందని అన్నారు.
భీమవరం పాటలో స్మితా చేసిన డాన్స్, ఆమె ప్రెజెన్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిందని ప్రశంసించారు. పాటలోని బీట్, విజువల్స్ యువతను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
భీమవరం బీట్ సాంగ్కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన రావాలని, ఇది తప్పకుండా సూపర్ హిట్ కావాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పాటను అందరూ ఆదరించాలని కోరారు.
Next Story