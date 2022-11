ఈ నెల 11న ప్రధాని మోడీ విశాఖ పర్యటన

Andhra Pradesh: ఈనెల 11న ప్రధాని మోడీ విశాఖ పర్యటనకు వస్తున్నారని ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి వెల్లడించారు. ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్‎ను పరిశీలించారు. ప్రధాని పాల్గొనే.. బహిరంగ సభ ఏర్పాట్ల వివరాలను పోలీస్, ఇతర ఉన్నతాధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. 7 కార్యక్రమాల్లో మోడీ పాల్గొంటారని విజసాయిరెడ్డి తెలిపారు. ఈనెల 12న ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ గ్రౌండ్‎లో జరిగే బహిరంగ సభకు మోడీ హాజరవుతారు. ప్రధాని పర్యటనను ఎవరూ రాజకీయం చేయవద్దని కోరారు విజయసాయిరెడ్డి.