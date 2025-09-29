  • Menu
పవన్ పిఠాపురంలో.. మత్స్యకారుల సమస్యకు రాజకీయం దూరంగా – హరిప్రసాద్

Highlights

మత్స్యకారుల సమస్యపై పవన్‌ కల్యాణ్ పిఠాపురంలో చర్చ, రాజకీయాలు దూరంగా ఉంచండి – ఎమ్మెల్సీ హరిప్రసాద్

త్వరలో పిఠాపురంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన ఉంటుందని జనసేన ఎమ్మెల్సీ హరిప్రసాద్ తెలిపారు. మత్స్యకారుల ఆందోళనపై కలెక్టర్‌తో చర్చ జరిపామని, సమస్య పరిష్కారం కోసం పవన్ కల్యాణ్ స్పందిస్తారని ఆయన చెప్పారు.

ఆందోళనలు ప్రజల హక్కు అని హరిప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. అయితే, ప్రతీ విషయాన్ని రాజకీయ రంగంలోకి తీసుకురావడం వల్ల సమస్యలు మరింత సంక్లిష్టమవుతాయని, అందుకే రాజకీయ రంగం దూరంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు.

