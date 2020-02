విశాఖ రాజధాని మద్దతుగా కరపత్రాలు పంపిణీ

Highlights కూడలిలో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చెందాలి అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా వైయస్సార్ విద్యార్థి విభాగం విశాఖ పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు బి.కాంతారావు ఆధ్వర్యంలో ప్రజలకు పువ్వులు, కరపత్రాలను పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.

మద్దిలపాలెం: కూడలిలో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చెందాలి అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా వైయస్సార్ విద్యార్థి విభాగం విశాఖ పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు బి.కాంతారావు ఆధ్వర్యంలో ప్రజలకు పువ్వులు, కరపత్రాలను పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విశాఖ నగర అధ్యక్షులు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, విశాఖ తూర్పు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త అక్కరమాని విజయనిర్మల పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ... విశాఖపట్నం అభివృద్ధి చెందాలి అని వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉత్తరాంధ్ర ద్రోహులుగా మిగిలిపోతారని అన్నారు. అదే విధంగా ఈ రోజు చూస్తే ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు పిఏ కేవలం రెండు వేల కోట్లు అవినీతి చేస్తే చంద్రబాబునాయుడు ఏ స్థాయిలో అవినీతి చేశారో ఊహించడానికే అంతు చిక్కడం లేదని, ఖచ్చితంగా పెద్ద మాఫియా ఉంది. పోలీసులు విచారణ చేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా శిక్షించే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థి విభాగం నాయకులు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.