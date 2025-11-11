నవంబర్ 11 : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు
నవంబర్ 11, 2025 నాటి బంగారం, వెండి ధరలు – హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాల్లో 22 మరియు 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ తాజా రేట్లు తెలుసుకోండి.
తేదీ: నవంబర్ 11, మంగళవారం
స్థితి: దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు ఈరోజు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.
ముఖ్యాంశం: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,22,280 కి చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, చెన్నై, బెంగళూరులో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి
హైదరాబాద్ బంగారం, వెండి ధరలు
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,000
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,22,170
- వెండి (1 కేజీ): ₹1,68,500
విజయవాడ బంగారం, వెండి ధరలు
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,020
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,22,190
- వెండి (1 కేజీ): ₹1,68,500
విశాఖపట్నం బంగారం, వెండి ధరలు
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,030
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,22,200
- వెండి (100 గ్రాములు): ₹16,850
బెంగళూరు బంగారం, వెండి ధరలు
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,11,960
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,22,130
- వెండి (100 గ్రాములు): ₹16,350
- వెండి (1 కేజీ): ₹1,63,500
చెన్నై బంగారం, వెండి ధరలు
- 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,13,110
- 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,23,390
- వెండి (100 గ్రాములు): ₹16,650
గమనిక
బంగారం, వెండి ధరలు ప్రతి రోజూ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ రేట్లు, డాలర్ మారకం విలువ, స్థానిక పన్నులు ఆధారంగా మారుతుంటాయి.
పండుగల సీజన్ దగ్గరపడుతున్నందున ధరల్లో మరింత పెరుగుదల అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
