నవంబర్ 11 : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు

Highlights

నవంబర్ 11, 2025 నాటి బంగారం, వెండి ధరలు – హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాల్లో 22 మరియు 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ తాజా రేట్లు తెలుసుకోండి.

తేదీ: నవంబర్ 11, మంగళవారం

స్థితి: దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు ఈరోజు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.

ముఖ్యాంశం: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,22,280 కి చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, చెన్నై, బెంగళూరులో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి

హైదరాబాద్ బంగారం, వెండి ధరలు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,000
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,22,170
  • వెండి (1 కేజీ): ₹1,68,500

విజయవాడ బంగారం, వెండి ధరలు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,020
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,22,190
  • వెండి (1 కేజీ): ₹1,68,500

విశాఖపట్నం బంగారం, వెండి ధరలు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,12,030
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,22,200
  • వెండి (100 గ్రాములు): ₹16,850

బెంగళూరు బంగారం, వెండి ధరలు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,11,960
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,22,130
  • వెండి (100 గ్రాములు): ₹16,350
  • వెండి (1 కేజీ): ₹1,63,500

చెన్నై బంగారం, వెండి ధరలు

  • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,13,110
  • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,23,390
  • వెండి (100 గ్రాములు): ₹16,650

గమనిక

బంగారం, వెండి ధరలు ప్రతి రోజూ అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ రేట్లు, డాలర్ మారకం విలువ, స్థానిక పన్నులు ఆధారంగా మారుతుంటాయి.

పండుగల సీజన్ దగ్గరపడుతున్నందున ధరల్లో మరింత పెరుగుదల అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

