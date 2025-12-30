న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు గుడ్ న్యూస్.. ఏపీలో మద్యం విక్రయ వేళలు పొడిగింపు
న్యూ ఇయర్ వేడుకలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మద్యం అమ్మకాల సమయాలను పొడిగించింది..
ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకోవాలనుకునే వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ప్రజలు బాధ్యతాయుతంగా పండుగను జరుపుకోవడానికి వీలుగా, ప్రభుత్వం మద్యం విక్రయ వేళలను అధికారికంగా పొడిగించింది.
నూతన సంవత్సర ఉత్సాహాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాబోయే రెండు రోజులు (డిసెంబర్ 31, 2025 మరియు జనవరి 1, 2026) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని మద్యం దుకాణాలు మరియు బార్ల పని వేళలను పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తాజా ఆదేశాల ప్రకారం, A4 రిటైల్ మద్యం దుకాణాలు అర్ధరాత్రి 12:00 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి. అలాగే, లైసెన్స్ కలిగిన బార్లు మరియు ఇతర పర్మిట్ హోల్డర్లు తెల్లవారుజామున 1:00 గంట వరకు మద్యం సరఫరా చేయవచ్చు.
అనుమతించబడిన కొత్త వేళల వివరాలు:
రెవెన్యూ (ఎక్సైజ్) శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పియూష్ కుమార్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం:
A4 మద్యం రిటైల్ అవుట్లెట్లు: అర్ధరాత్రి 12:00 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటాయి.
2B లైసెన్స్ కలిగిన బార్లు: జనవరి 1, 2026న తెల్లవారుజామున 1:00 గంట వరకు మద్యం అందించవచ్చు. ఇందులో ఏపీ టూరిజం C1 (ఇన్-హౌస్), EP1 (ఈవెంట్ పర్మిట్లు), మరియు TD1 (ఇన్-హౌస్) విభాగాలు కూడా ఉన్నాయి.
అత్యధిక రద్దీ ఉండే సమయంలో ఇబ్బందులు కలగకుండా మరియు వేడుకలను సులభతరం చేయడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మద్యం విధానంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచనలు:
ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల మద్యపాన నిషేధ మరియు అబ్కారీ శాఖపై సమీక్ష నిర్వహించారు. మద్యం విధానం కేవలం ఆదాయంపైనే దృష్టి పెట్టకుండా, ఆర్థిక వృద్ధి మరియు ప్రజారోగ్యం మధ్య సమతుల్యతను కలిగి ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ క్రింది అంశాలను పునఃపరిశీలించాలని సూచించారు:
లాటరీ ద్వారా మద్యం దుకాణాల కేటాయింపు.
దరఖాస్తు రుసుములు.
లిక్కర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్లు (LIN).
రిటైల్ మార్జిన్ల పెంపు.
బార్లకు అదనపు రిటైల్ ఎక్సైజ్ పన్ను (ARET) నుండి మినహాయింపు ఇచ్చే అవకాశం.
మద్యం విక్రయాలు & ఆదాయ వివరాలు:
అక్టోబర్ 2024 నుండి అక్టోబర్ 2025 వరకు ఎక్సైజ్ ఆదాయం ₹8,000 కోట్లు లక్ష్యం కాగా, రాష్ట్రం ₹7,041 కోట్లు సాధించిందని అధికారులు సిఎంకు వివరించారు.
ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26లో (ఏప్రిల్ 1 నుండి డిసెంబర్ 17 వరకు):
మొత్తం మద్యం విక్రయాలు 4.52% పెరిగాయి.
IMFL విక్రయాలు 19.08% పెరిగాయి.
బీర్ విక్రయాలు భారీగా 94.93% వృద్ధిని సాధించాయి.
పండుగ డిమాండ్ మరియు పాలసీ మార్పుల వల్ల మార్చి 2026 నాటికి ఎక్సైజ్ ఆదాయం సుమారు ₹8,422 కోట్లకు చేరుకుంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
కొత్త సంవత్సరం సమీపిస్తుండటంతో, పొడిగించిన వేళలు పార్టీ చేసుకునే వారికి మరింత వెసులుబాటును కల్పిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో, ప్రభుత్వం ఆదాయం మరియు సామాజిక బాధ్యత రెండింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని మద్యం విధానాన్ని మరింత మెరుగుపరిచే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.