AP Railway News: ఏపీ మీదుగా బెంగళూరు - బెంగాల్ మధ్య కొత్త ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు!
బెంగళూరు నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్లోని బాలూర్ఘాట్ మధ్య నేటి నుంచి కొత్త వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఏపీలోని నెల్లూరు, విజయవాడ, రాజమండ్రి, అనకాపల్లి మీదుగా ఈ రైళ్లు నడుస్తాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణించే రైల్వే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే తీపి కబురు అందించింది. బెంగళూరు (SMVT) నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్లోని బాలూర్ఘాట్ మధ్య రెండు కొత్త వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభిస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ రైళ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కీలక స్టేషన్ల మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తాయి.
రైలు నంబర్లు - సమయాలు
1. ఎస్ఎంవీటీ బెంగళూరు - బాలూర్ఘాట్ (రైలు సంఖ్య: 16523):
ప్రారంభం: ప్రతి బుధవారం ఉదయం 10:15 గంటలకు బెంగళూరు నుంచి బయలుదేరుతుంది.
ముఖ్య స్టేషన్లు: ఈ రైలు ఏపీలోని నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, తెనాలి, విజయవాడ, ఏలూరు, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, అనకాపల్లి, దువ్వాడ, పెందుర్తి, కొత్తవలస, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం మీదుగా బరంపూర్ చేరుకుని, అక్కడి నుంచి బాలూర్ఘాట్కు వెళ్తుంది.
2. బాలూర్ఘాట్ - ఎస్ఎంవీటీ బెంగళూరు (రైలు సంఖ్య: 16524):
తిరుగు ప్రయాణం: ప్రతి శనివారం బాలూర్ఘాట్ నుంచి బయలుదేరుతుంది.
గమ్యం: సోమవారం తెల్లవారుజామున 03:00 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది.
ప్రయాణికులకు వెసులుబాటు
ఈ కొత్త రైళ్ల వల్ల ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే వారికి, అలాగే పశ్చిమ బెంగాల్ వెళ్లే పర్యాటకులు, ఉద్యోగులకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ముఖ్యంగా నెల్లూరు, విజయవాడ, రాజమండ్రి వంటి ప్రధాన నగరాల మీదుగా వెళ్తుండటంతో రద్దీ తగ్గే అవకాశం ఉంది.