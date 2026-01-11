Chicken Prices Hike: సంక్రాంతి షాక్.. కేజీ నాటుకోడి రూ. 2,500! మటన్ కంటే నాటుకోడి మాంసమే ప్రియం..
Chicken Prices Hike: సంక్రాంతి వేళ నాన్ వెజ్ ప్రియులకు షాక్! ఆకాశాన్నంటిన నాటుకోడి ధరలు. కేజీ ఏకంగా రూ. 2500.. మటన్ ధరను కూడా దాటేసిన వైనం. బాయిలర్ చికెన్ ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి.
Chicken Prices Hike: సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే పిండివంటలు, కోడి పందేలు.. అంతకంటే ముఖ్యంగా నోరూరించే 'నాటుకోడి పులుసు'. అయితే, ఈ ఏడాది పండుగ భోజనానికి నాటుకోడి కూర వండాలంటే సామాన్యులు హడలిపోతున్నారు. డిమాండ్కు తగ్గ సరఫరా లేకపోవడంతో నాటుకోళ్ల ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి.
మటన్ ధరను మించి..: సాధారణంగా నాటుకోడి ధర కిలో రూ. 600 నుండి రూ. 800 మధ్య ఉంటుంది. కానీ సంక్రాంతి సీజన్ కావడంతో ధరలు ఊహించని రీతిలో పెరిగాయి:
గోదావరి, ఖమ్మం జిల్లాలు: ఇక్కడ డిమాండ్ విపరీతంగా ఉండటంతో కేజీ నాటుకోడి ధర ఏకంగా రూ. 2,000 నుంచి రూ. 2,500 వరకు పలుకుతోంది.
హైదరాబాద్: నగరంలో కిలో నాటుకోడి రూ. 800 నుంచి రూ. 1,000 వరకు విక్రయిస్తున్నారు.
మటన్ వెనక్కి: ప్రస్తుతం మటన్ ధర కిలో రూ. 800 - రూ. 900 ఉండగా, నాటుకోడి ధర దాన్ని మించిపోవడం గమనార్హం.
బాయిలర్ చికెన్ కూడా పైపైకే..: కేవలం నాటుకోడి మాత్రమే కాదు, సాధారణ బాయిలర్ చికెన్ ధరలు కూడా సామాన్యుడికి భారంగా మారాయి.
స్కిన్లెస్ చికెన్: గత నెలలో రూ. 230 గా ఉన్న కిలో చికెన్ ధర ఇప్పుడు రూ. 340కి చేరింది.
కారణాలు: దాణా ఖర్చులు పెరగడం, ఫామ్ నిర్వహణ వ్యయం అధికమవ్వడం మరియు పండుగ వేళ సరఫరా కంటే డిమాండ్ రెట్టింపు కావడమే ఈ ధరల పెంపునకు కారణమని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
కోడి పందెం రాయుళ్ల జోరు: ఒకవైపు మాంసం కోళ్ల ధరలు ఇలా ఉంటే, పందెం కోళ్ల ధరలు లక్షల్లో పలుకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా గోదావరి జిల్లాల్లో పందెం కోళ్లకు ఉండే డిమాండ్ దృష్ట్యా ఒక్కో కోడి రూ. 50 వేల నుంచి రూ. 2 లక్షల వరకు విక్రయించబడుతోంది.
మరో నెల రోజుల పాటు ఈ అధిక ధరలు ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాతే ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయని పౌల్ట్రీ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.