Naga Babu: నిరుపేద కడుపు కొట్టకండి.. ‘కోవా బన్’ వలీకి నాగబాబు భరోసా! వేధింపులపై సీరియస్!
Naga Babu Supports Kova Bun Seller Vali: కోవా బన్ విక్రేత వలీకి నాగబాబు భరోసా. మేడారం జాతరలో చిరు వ్యాపారిని వేధించడంపై జనసేన ప్రధాన కార్యదర్శి సీరియస్. నిరుపేదల కడుపు కొట్టవద్దని హెచ్చరిక.
Naga Babu: కుటుంబాన్ని పోషించుకునేందుకు కష్టపడే సామాన్య పౌరులపై అత్యుత్సాహం చూపడం సరికాదని జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు పేర్కొన్నారు. ఇటీవల మేడారం జాతరలో 'కోవా బన్' అమ్ముకుంటూ వేధింపులకు గురైన కర్నూలుకు చెందిన చిరు వ్యాపారి వలీకి ఆయన అండగా నిలిచారు. వలీని ప్రత్యేకంగా పిలిపించి మాట్లాడిన నాగబాబు, ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పారు.
ఏం జరిగిందంటే..?
మేడారం జాతరలో వలీ అనే వ్యక్తి కేవలం రూ. 10లకే కోవా బన్ విక్రయిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అయితే, కొందరు వ్యక్తులు అత్యుత్సాహంతో అతడిని చుట్టుముట్టి, ఆహార నాణ్యత సాకుతో భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు. ఈ ఘటనతో భయపడిపోయిన వలీ కుటుంబం, ప్రస్తుతం వ్యాపారం చేసుకునేందుకు కూడా వెనుకాడుతోంది.
నాగబాబు వ్యాఖ్యల సారాంశం:
అధికారులు ఉన్నారు: "ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను పరిశీలించడానికి ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఉన్నారు. ఎవరికైనా సందేహం ఉంటే అధికారులకు చెప్పాలి కానీ, ఇలా వ్యక్తిగతంగా దూషించి నిరుపేదను అవమానించడం మంచి పద్ధతి కాదు."
కడుపు కొట్టకండి: దేశంలో కోట్ల మంది చిరు వ్యాపారులు ఉన్నారని, చేతనైతే వారికి సాయం చేయాలి తప్ప, ఆరోపణలతో వారి కడుపు కొట్టడం అమానుషమని నాగబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రభుత్వ మద్దతు: న్యాయబద్ధంగా, నాణ్యమైన ఆహారాన్ని విక్రయించే ప్రతి చిరు వ్యాపారికి ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.