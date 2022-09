Minister Roja: హెల్త్ వర్సిటీకి వైఎస్ పేరు పెట్టడం సంతోషకరం

Minister Roja: హెల్త్ వర్సిటీకి వైఎస్సార్ పేరు పెట్టడం సంతోషకరమన్నారు మంత్రి రోజా. ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ పై ప్రేమ ఉంటే..ఎందుకు చంద్రబాబుకు వెన్నుపోటు పొడిచారని ప్రశ్నించారు. ఎన్టీఆర్ పై చెప్పులు వేయించిన ఘనత చంద్రబాబుదని మంత్రి రోజా మండిపడ్డారు.