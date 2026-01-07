Mega Investment in AP: నెల్లూరులో రూ.6,675 కోట్లతో భారీ ప్లాంట్!
టాటా పవర్ సంస్థ ఏపీలోని నెల్లూరులో రూ. 6,675 కోట్ల పెట్టుబడితో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంగోట్ అండ్ వేఫర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీనివల్ల 1,000 మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో జరిగిన రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి (SIPB) సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా టాటా పవర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ (TPREL) ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది.
ప్రాజెక్టు ముఖ్యాంశాలు:
పెట్టుబడి: రూ. 6,675 కోట్లు.
ప్రాంతం: నెల్లూరు జిల్లాలోని ఇఫ్కో కిసాన్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ (SEZ).
విస్తీర్ణం: ప్రభుత్వం 200 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది (మొదటి దశలో 120 ఎకరాలు, విస్తరణ కోసం 80 ఎకరాలు).
సామర్థ్యం: 10 గిగావాట్ల (GW) ఇంగోట్ అండ్ వేఫర్ తయారీ.
ఉపాధి: ఈ ప్లాంట్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 1,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
ఏమిటీ 'ఇంగోట్ అండ్ వేఫర్'?
సౌర విద్యుత్ (Solar Power) రంగంలో ఇవి అత్యంత కీలకమైనవి. సోలార్ సెల్స్, సెమీకండక్టర్ చిప్స్ తయారీలో ఇంగోట్స్ (Ingots) మరియు వేఫర్స్ (Wafers) ముడిపదార్థాలుగా పనిచేస్తాయి. ప్రస్తుతం వీటి కోసం భారతదేశం ప్రధానంగా చైనాపై ఆధారపడుతోంది. నెల్లూరులో ఈ ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వస్తే.. చైనాపై ఆధారపడటం తగ్గి, స్వదేశీ తయారీ రంగం (Make in India) బలోపేతం అవుతుంది.
ఇతర జిల్లాల్లోనూ పెట్టుబడుల వర్షం:
మంగళవారం జరిగిన SIPB సమావేశంలో మొత్తం 14 సంస్థలకు చెందిన రూ.19,391 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం లభించింది. వీటి ద్వారా వేలాది మందికి ఉపాధి కలగనుంది:
కడప జిల్లా: షిర్డీసాయి ఎలక్ట్రికల్స్ రూ. 5,571 కోట్ల పెట్టుబడి (5,000 మందికి ఉద్యోగాలు).
నంద్యాల జిల్లా: రామ్కో సిమెంట్స్ రూ. 1,500 కోట్ల పెట్టుబడి (300 మందికి ఉపాధి).
ముగింపు:
వచ్చే మంత్రివర్గ (Cabinet) సమావేశంలో వీటికి అధికారికంగా ఆమోదం తెలపనున్నారు. టాటా వంటి దిగ్గజ సంస్థలు ఏపీకి రావడం వల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకోవడమే కాకుండా, అనుబంధ పరిశ్రమలు కూడా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది.