Maha Shivaratri : ఏపీ ఉద్యోగులకు శివరాత్రి కానుక..జాగరణ చేసే భక్తుల కోసం సర్కార్ కీలక నిర్ణయం

ఏపీ ఉద్యోగులకు శివరాత్రి కానుక..జాగరణ చేసే భక్తుల కోసం సర్కార్ కీలక నిర్ణయం
Maha Shivaratri : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శివభక్తులకు, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మహాశివరాత్రి కానుకను ప్రకటించింది. రేపు సోమవారం (ఫిబ్రవరి 16) నాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐచ్ఛిక సెలవు ప్రకటిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సాధారణంగా శివరాత్రి నాడు భక్తులందరూ రాత్రంతా జాగరణ చేసి, పరమేశ్వరుడిని పూజిస్తారు. ఆ మరుసటి రోజు అలసటతో ఉండటం వల్ల, ఉద్యోగుల సౌకర్యార్థం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వీలుగా ప్రభుత్వం ఈ వెసులుబాటు కల్పించింది. హిందూ సంప్రదాయంలో మహాశివరాత్రికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు. 2026లో ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం నాడు ఈ పర్వదినం వచ్చింది. అయితే, ఆదివారం ఎలాగూ సాధారణ సెలవు కావడంతో భక్తులు పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. కానీ, రాత్రంతా మేల్కొని శివనామ స్మరణలో గడిపిన ఉద్యోగులు, మరుసటి రోజు విధులకు హాజరుకావడం కష్టమని భావించిన ప్రభుత్వం, సోమవారాన్ని ఆప్షనల్ హాలిడేగా గుర్తిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ ఈ మేరకు అధికారిక ఆదేశాలు వెలువరించారు.
ఫాల్గుణ మాసంలోని కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి నాడు వచ్చే మహాశివరాత్రి నాడు ఉపవాసాలు, జాగరణలు చేయడం ఆచారంగా వస్తోంది. శివాలయాల్లో అభిషేకాలు, అర్చనలు అర్ధరాత్రి దాటాక కూడా జరుగుతాయి. భక్తులు సోమవారం ఉదయం వరకు నిద్రపోకుండా దైవధ్యానంలో ఉంటారు. ఈ క్రమంలో, సోమవారం ఉదయాన్నే ఆఫీసులకు వెళ్లడం ఇబ్బందిగా మారుతుందన్న వినతుల మేరకు ఏపీ సర్కార్ ఈ సెలవును మంజూరు చేసింది. దీనివల్ల ఉద్యోగులకు ఆదివారం పండుగ సంబరాలు, సోమవారం తగిన విశ్రాంతి లభించినట్లవుతుంది.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఐచ్ఛిక సెలవు అంటే ఇది అందరికీ వర్తించే సాధారణ సెలవు కాదు. ఉద్యోగులు తమకు కేటాయించిన ఆప్షనల్ హాలిడేల కోటాలో దీనిని వినియోగించుకోవచ్చు. శివరాత్రి జాగరణ చేసిన ఉద్యోగులు ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుని సోమవారం సెలవు తీసుకోవచ్చు. కార్యాలయాలు మాత్రం యధావిధిగా పనిచేస్తాయి, కానీ సెలవు పెట్టిన ఉద్యోగులకు అది మినహాయింపుగా పరిగణించబడుతుంది.
మరోవైపు, మహాశివరాత్రి పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పంచారామ క్షేత్రాలు, శ్రీశైలం వంటి పుణ్యక్షేత్రాలు భక్తులతో పోటెత్తాయి. ప్రభుత్వం భక్తుల కోసం ప్రత్యేక రవాణా సౌకర్యాలు, దర్శన ఏర్పాట్లను ముందే పూర్తి చేసింది. ఆదివారం కావడంతో సెలవు దినం కలిసి వచ్చి, ఆలయాల వద్ద భక్తజన సంద్రం కనిపిస్తోంది. సోమవారం కూడా సెలవు అవకాశం ఉండటంతో దూరప్రాంతాలకు వెళ్లే భక్తులకు ఇది చాలా ఉపయుక్తంగా మారింది.