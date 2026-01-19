TTD Lucky Draw Scam: శ్రీవారి సన్నిధిలోనే మోసగాళ్ల బురిడీ.. రూ.399 చెల్లిస్తే కారు, ఐఫోన్ అంటూ లక్కీడ్రా పేరుతో లక్షల వసూళ్లు!
హైదరాబాద్ టీటీడీ ఆలయం ఎదుట లక్కీడ్రా పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు యువకులపై కేసు నమోదు. రూ. 399 కడితే కారు, ఐఫోన్ ఇస్తామంటూ కరాటే కల్యాణి ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి వచ్చిన స్కామ్.
లక్కీడ్రా పేరుతో ప్రజలను మోసం చేయడానికి కేటుగాళ్లు ఏకంగా దైవ సన్నిధినే వేదికగా చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్లోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఆలయం ఎదుట ప్రచార వీడియోలు చిత్రీకరించి, అమాయక భక్తులకు గాలం వేస్తున్న ఇద్దరు యువకులపై పంజాగుట్ట పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఏమిటా స్కామ్?
ప్రవీణ్ క్యాస, సిద్ధమోని నరేందర్ అనే ఇద్దరు యువకులు సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫాలోయింగ్ కలిగి ఉన్నారు. వీరు తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాల ద్వారా ఒక ప్రకటన చేశారు:
కేవలం రూ. 399 చెల్లిస్తే లక్కీడ్రాలో పాల్గొనే అవకాశం.
గెలుచుకున్న వారికి హ్యుందాయ్ ఐ20 కారు, ఐఫోన్, టీవీ, బైక్ వంటి ఖరీదైన బహుమతులు ఇస్తామని నమ్మబలికారు.
ప్రజలకు తమపై నమ్మకం కలగడానికి హైదరాబాద్ హిమాయత్నగర్లోని టీటీడీ ఆలయం ముందు ప్రమోషన్ వీడియోలు తీసి పోస్ట్ చేశారు.
రంగంలోకి కరాటే కల్యాణి.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు
శ్రీఆదిభట్ల శ్రీకళాపీఠం వ్యవస్థాపకురాలు కరాటే కల్యాణి (పడాల కల్యాణి) ఈ మోసాన్ని గుర్తించి పంజాగుట్ట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా, భక్తుల సెంటిమెంట్తో ఆడుకుంటూ లక్కీడ్రా పేరుతో లక్షల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
లక్షకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్న ఈ యువకులు సోషల్ మీడియాను అడ్డం పెట్టుకుని ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. దీనిపై స్పందించిన ఇన్స్పెక్టర్ రామకృష్ణ, ఇద్దరు యువకులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
జాగ్రత్తగా ఉండండి!
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఇలాంటి అనధికారిక లక్కీడ్రాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. దేవాలయాలు, పవిత్ర ప్రదేశాలను వాడుకుని చేసే ప్రచారాలను నమ్మి నగదు చెల్లించి మోసపోవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.