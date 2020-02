ట్రైన్‌లోనే రాసలీలు సాగించిన ప్రేమజంట.. చుట్టూ జనాలు ఉన్నారన్న విషయాన్ని..

ట్రైన్‌లోనే రాసలీలు సాగించిన ప్రేమజంట Highlights రోజులు మారాయి. నిన్న, మొన్నటి వరకు పార్కులకే పరిమితమైన భాగోతాలు మితిమీరి రైళ్లెక్కాయి. విశాఖ మీదుగా...

రోజులు మారాయి. నిన్న, మొన్నటి వరకు పార్కులకే పరిమితమైన భాగోతాలు మితిమీరి రైళ్లెక్కాయి. విశాఖ మీదుగా భువనేశ్వర్‌ వెళ‌్తున్న ఇంటర్ సిటీ రైలులో ఓ ప్రేమ జంట రెచ్చిపోయింది. చుట్టూ ప్రయాణికులు ఉన్నారన్న విషయాన్ని సైతం మరిచి రాసలీలలు సాగించారు. ఇలాంటి పనులు చేయడం తప్పు అని చెప్పిన వారిపై దాడికి యత్నించారు. ఇదంతా శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం సమీపంలో జరిగింది. ఒరిస్సాలోని భువనేశ్వర్‌కు చెందిన ఓ ప్రేమ జంట ఏకంగా రైలులో తమ ప్రేమలీలలు మొదలెట్టారు. చుట్టూ అందరూ చూస్తున్నారన్న ఇంగితం లేకుండా ఇష్టరీతిన ప్రవర్తించారు. ఇది చూసిన తోటి ప్రయాణికులు తప్పని వారించారు. దీంతో ఆ ప్రేమికుడికి ఎక్కడా లేని కోపం ముంచుకొచ్చింది. అడ్డుచెప్పిన వారిపై దాడికి ప్రయత్నించాడు. ఘటనను చూసిన మిగతా వారు గట్టిగా మందలించి వదిలేశారు.