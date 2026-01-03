Srisailam: శ్రీశైలంలో చిరుత హల్చల్.. పూజారి ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన పులి.. సీసీటీవీ దృశ్యాలు వైరల్!
Leopard Sighted at Srisailam Temple Priest House: శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రంలో చిరుత పులి కలకలం! పాతాళగంగ మార్గంలోని పూజారి ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన చిరుత.. ఏడాది వ్యవధిలో రెండోసారి అదే ఇంట్లో కనిపించడంతో స్థానికుల్లో భయాందోళనలు.
Leopard Sighted at Srisailam Temple Priest House: ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం శ్రీశైలంలో చిరుత పులి సంచారం మరోసారి భక్తులను, స్థానికులను వణికించింది. గత కొన్ని రోజులుగా అటవీ ప్రాంతం నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్న వన్యప్రాణులు.. తాజాగా ఒక పూజారి నివాసంలోనే ప్రత్యక్షం కావడం కలకలం రేపింది.
అర్ధరాత్రి వేళ ఆవరణలోకి ఎంట్రీ..
పాతాళగంగ మెట్ల మార్గంలో నివాసముంటున్న అర్చకులు సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారి ఇంటి ఆవరణలోకి శుక్రవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 2:30 గంటల సమయంలో చిరుత పులి ప్రవేశించింది. ఇంటి గేటు దూకి లోపలికి వచ్చిన చిరుత, సుమారు మూడు నిమిషాల పాటు అక్కడ కలియతిరిగింది. ఈ దృశ్యాలన్నీ ఇంట్లో అమర్చిన సీసీటీవీ (CCTV) కెమెరాల్లో స్పష్టంగా రికార్డయ్యాయి.
ఏడాది తర్వాత అదే ఇంట్లో..
ఈ ఘటనలో ఒక ఆసక్తికరమైన మరియు భయానకమైన విషయం ఏమిటంటే.. సరిగ్గా గతేడాది (2025) జనవరిలో కూడా ఇదే చిరుత (లేదా మరో చిరుత) అదే పూజారి ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. మళ్లీ ఏడాది తిరగకముందే అదే ప్రదేశంలో చిరుత కనిపించడంతో పూజారి కుటుంబం తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతోంది. సీసీటీవీ ఫుటేజీని బట్టి చూస్తే, ఈ చిరుత సుమారు ఒకటిన్నర ఏళ్ల వయసు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
అటవీ శాఖ అప్రమత్తం
వరుసగా చిరుత సంచరిస్తుండటంతో స్థానికులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
నిఘా: పాతాళగంగ మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో అటవీ సిబ్బంది గస్తీ పెంచారు.
హెచ్చరిక: రాత్రి వేళల్లో భక్తులు ఒంటరిగా తిరగవద్దని, ఇళ్ల తలుపులు జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
బోను ఏర్పాటు: జనావాసాల్లోకి వస్తున్న చిరుతను పట్టుకోవడానికి బోను ఏర్పాటు చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నల్లమల అడవుల నుంచి ఆహారం, నీటి కోసం చిరుతలు ఇలా తరచుగా క్షేత్ర పరిధిలోకి వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తాజా వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.