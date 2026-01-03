Traffic Tip: సంక్రాంతి రద్దీ సమయంలో కాజా–గోల్లపూడి బైపాస్ ఒక వైపు మాత్రమే
విజయవాడ వెస్ట్ బైపాస్ సంక్రాంతికి పాక్షికంగా ప్రారంభం. కాజా నుండి గొల్లపూడి వరకు వాహనాలకు అనుమతి ఇవ్వడంతో నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గనుంది.
సంక్రాంతి ప్రయాణికులకు శుభవార్త! విజయవాడ నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు విజయవాడ వెస్ట్ బైపాస్ (పశ్చిమ బైపాస్) పనులను పాక్షికంగా ప్రారంభించనున్నారు. కాజా నుండి గొల్లపూడి మధ్య ఒక వైపు రోడ్డును పండుగ సమయంలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
ప్రయాణ మార్గాలు మరియు వివరాలు:
ప్రారంభంలో, ఈ మార్గంలో కేవలం కార్లు మరియు ద్విచక్ర వాహనాలను మాత్రమే అనుమతిస్తారు. గుంటూరు వైపు నుండి వచ్చే వాహనాలు విజయవాడ నగరంలోకి రాకుండానే వెస్ట్ బైపాస్ ద్వారా గొల్లపూడికి, అక్కడి నుండి చిన అవుటపల్లి మీదుగా ఏలూరు వైపు సులభంగా వెళ్లిపోవచ్చు. దీనివల్ల నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) దీనికి సంబంధించి తుది ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
ముఖ్యమైన ఘట్టాలు:
- కాజా నుండి గొల్లపూడి వరకు 17.88 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు లైన్ల రహదారి పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి.
- గొల్లపూడి నుండి చిన అవుటపల్లి వరకు ఉన్న 30 కిలోమీటర్ల రహదారి ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంది.
- చెన్నై-కోల్కతా జాతీయ రహదారిని వెస్ట్ బైపాస్తో అనుసంధానించే పనులు పూర్తయ్యాయి. దీనివల్ల ఒంగోలు, గుంటూరు నుండి వచ్చే వారు నేరుగా హైదరాబాద్ లేదా ఏలూరు హైవేలకు చేరుకోవచ్చు.
హైలాండ్ రోడ్డుతో అనుసంధానం:
ప్రస్తుతం వెస్ట్ బైపాస్ ద్వారా వచ్చే వాహనాలు సెక్రటేరియట్ మరియు హైకోర్టు ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నాయి. ఈ నెల చివరి నాటికి గొల్లపూడి మరియు హైలాండ్ రోడ్డు మధ్య అనుసంధాన పనులు పూర్తవుతాయి. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ ప్రవాహం మరింత మెరుగుపడుతుంది.
పూర్తిస్థాయి అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?
వెస్ట్ బైపాస్ పనులన్నీ 2026 మార్చి చివరి నాటికి పూర్తి కానున్నాయి. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుండి అన్ని రకాల వాహనాలను రెండు వైపులా అనుమతిస్తూ ఈ రహదారిని అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. అప్పటి వరకు కేవలం చిన్న వాహనాలను మాత్రమే ట్రయల్ రన్ ప్రాతిపదికన అనుమతిస్తారు. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం నది తీరం వెంబడి విద్యుత్ దీపాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఈ బైపాస్ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల పండుగ ప్రయాణికులతో పాటు నిత్యం ప్రయాణించే వారికి కూడా పెద్ద ఉపశమనం లభించనుంది.