Kailasagiri Glass Bridge: విశాఖ కైలాసగిరిలో గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఆవిష్కరణకు రెడీ
Kailasagiri Glass Bridge: కైలాసగిరిపై నిర్మించిన ప్రతిష్టాత్మక గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ (గాజు వంతెన) చివరకు ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. డిసెంబర్ 1వ తేదీన ఈ వంతెనను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్ ఎంవీ ప్రణవ్గోపాల్ ప్రకటించారు.
Kailasagiri Glass Bridge: కైలాసగిరిపై నిర్మించిన ప్రతిష్టాత్మక గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ (గాజు వంతెన) చివరకు ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. డిసెంబర్ 1వ తేదీన ఈ వంతెనను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్ ఎంవీ ప్రణవ్గోపాల్ ప్రకటించారు. అదే రోజు నుంచే పర్యాటకులు గాజు వంతెనపైకి ఎక్కి నగర సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించే వీలు కలుగనుంది.
ఎంపీ ఎం. శ్రీభరత్, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. వీఎంఆర్డీఏ, ఆర్జే అడ్వెంచర్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా రూ. 7 కోట్ల వ్యయంతో ఈ భారీ ప్రాజెక్టును నిర్మించాయి. పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ వంతెనను అత్యాధునిక సాంకేతికతతో తీర్చిదిద్దారు.
దేశంలోనే పొడవైన గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ – రికార్డు బ్రేక్
కేరళలోని 40 మీటర్ల గాజు వంతెన ఇప్పటివరకు దేశంలో పొడవైనదిగా గుర్తింపు పొందింది. అయితే, కైలాసగిరి గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ 50 మీటర్ల పొడవుతో ఆ రికార్డును అధిగమించింది. రాత్రివేళల్లో త్రివర్ణ దీపాలతో మెరిసిపోతున్న ఈ వంతెన పర్యాటకులకు ప్రత్యేకమైన విజువల్ ట్రీట్ను అందించనున్నది.
భద్రతా పరమైన పర్యవేక్షణలో భాగంగా వంతెనను పలుమార్లు పరిశీలించి, అవసరమైన మార్పులు చేసిన తర్వాతే ప్రారంభానికి అనుమతి ఇచ్చారు. ప్రవేశ రుసుము విషయమై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని, త్వరలోనే ఖరారవుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
అధునాతన నిర్మాణం – అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు
♦ జర్మనీ నుంచి దిగుమతి చేసిన 40 ఎంఎం మందం గల లామినేటెడ్ గాజు
♦ ఒకేసారి 500 టన్నుల భారాన్ని మోయగల సామర్థ్యం
♦ గంటకు 250 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచినా తట్టుకునే డిజైన్
♦ సాంకేతికంగా ఒకేసారి 100 మందిని మోయగలిగినా, భద్రతార్థం కేవలం 40 మందికే అనుమతి
♦ పర్యాటకుల రద్దీ, భద్రత దృష్ట్యా ఈ పరిమితి అమల్లోకి రానుంది.
నగరాన్ని మరో కోణంలో చూపించే అద్భుత అనుభవం
గాజు వంతెనపై నిలబడి చూస్తే చుట్టూ ఉన్న ఎత్తయిన కొండలు, కింద లోయ, దూరంగా మెరిసే సముద్రం—all in one view. పారదర్శక గాజుపై నడుస్తూ గాల్లో తేలుతున్న అనుభూతి పర్యాటకులకు థ్రిల్లింగ్గా అనిపించనుంది.
వీక్షణ దృశ్యాలతో పాటు, గాలి తాకిడి, ఎత్తు—all together పర్యాటకులకు కొత్త లోకంలో ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయని నిర్వాహకులు అంటున్నారు.
విశాఖపట్నం పర్యాటక రంగానికి ఈ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ కొత్త మైలురాయిగా నమోదవనుంది.