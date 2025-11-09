  • Menu
Jana Sena Party: జనసేన పార్టీ అధికారిక 'X' (ట్విట్టర్) హ్యాండిల్‌ హ్యాక్‌..సైబర్ నేరగాళ్ల పన్నాగం..!

Jana Sena Party: జనసేన పార్టీ అధికారిక 'X' (గతంలో ట్విట్టర్) ఖాతా హ్యాకింగ్‌కు గురైంది.

Jana Sena Party: జనసేన పార్టీ అధికారిక 'X' (గతంలో ట్విట్టర్) ఖాతా హ్యాకింగ్‌కు గురైంది. శనివారం రాత్రి జరిగిన ఈ ఘటనతో పార్టీ సోషల్ మీడియా విభాగం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. గుర్తు తెలియని సైబర్ నేరగాళ్లు అకస్మాత్తుగా పార్టీ ఖాతా నియంత్రణను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆదివారం ఉదయం వరకు కూడా ఆ ఖాతా వారి ఆధీనంలోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

షేర్ మార్కెట్ పోస్టులతో అభిమానులు షాక్‌!

సాధారణంగా నిత్యం రాజకీయ, సామాజిక అంశాలపై పోస్టులు కనిపించే జనసేన అధికారిక హ్యాండిల్‌లో హ్యాకింగ్ తర్వాత అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. హ్యాకర్లు ఖాతాను స్వాధీనం చేసుకున్న వెంటనే... ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్, ట్రేడింగ్స్కు సంబంధించిన పోస్టులను రీట్వీట్ చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ మార్పును చూసిన పార్టీ అభిమానులు, శ్రేణులు ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. సైబర్ నేరగాళ్ల పన్నాగం, వారి ఉద్దేశ్యం ఏమిటనే దానిపై పార్టీ శ్రేణుల్లో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

అప్రమత్తమైన నాయకత్వం: పునరుద్ధరణ ప్రయత్నాలు

ఈ హ్యాకింగ్‌ ఘటన వెలుగులోకి రాగానే పార్టీ నాయకత్వం అప్రమత్తమైంది. వెంటనే సైబర్‌ క్రైమ్‌ అధికారులను సంప్రదించినట్లు సమాచారం. హ్యాకర్‌ల గుప్పిట్లో ఉన్న ఖాతాను తిరిగి పునరుద్ధరించేందుకు పార్టీకి చెందిన సాంకేతిక బృందం తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది.

ఈ వ్యవహారంపై జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీని వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఏమైనా ఉందా అనే కోణంలో కూడా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ హ్యాకింగ్‌పై త్వరలో పార్టీ వర్గాలు అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

