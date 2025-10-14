Kurnool: హంద్రీ-నీవా ట్యాంకులు నింపుదల: రామనాయుడు సమీక్ష
రాయలసీమలో హంద్రీ-నీవా ట్యాంకులు మిక్స్: సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణకు శుక్ర వర్షం
రాయలసీమలో సాగు వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడానికి ప్రత్యేక కృషిగా, హంద్రీ-నీవా సుజల శ్రావంతి ప్రాజెక్ట్ కింద ట్యాంకుల నింపుదలపై నీటి వనరుల మంత్రి నిమ్మల రామనాయుడు మంగళవారం కర్నూల్ CE కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో సాగుబడి సలహాదారు (Irrigation Advisor) వెంకటేశ్వర రావు, ENC నరసింహమూర్తి, చీఫ్ ఇంజనీర్లు, సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్లు, ఎక్సిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లు మరియు ఇతర సీనియర్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ప్రాజెక్ట్ పరిధిలో పురోగతిని అంచనా వేస్తూ, జల నిల్వలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి సమన్వయ చర్యలు చర్చించబడ్డాయి.
మంత్రివర్యుడు రామనాయుడు తెలిపారు, ప్రాజెక్ట్ పరిధిలోని 517 ట్యాంకులలో 299 ట్యాంకులు ఇప్పటికే నింపబడ్డాయని, మిగతా ట్యాంకులను నింపడానికి చురుకైన చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. రాష్ట్రపు నీటి నిల్వల స్థితిని వివరించగా, మొత్తం 961 TMC సామర్థ్యం ఉన్న రిజర్వాయర్లలో 844 TMC నీరు నిల్వగా ఉందని, అంటే మొత్తం సామర్థ్యానికి 87.86 శాతం చేరిందని పేర్కొన్నారు. “రాష్ట్రంలోని రిజర్వాయర్లలో ఇప్పటికే 93 శాతం పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నాయి,” అని ఆయన వివరించారు. ఈ విజయానికి కారణంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణ విధానాలను గుర్తించారు.
ప్రాజెక్ట్ కోసం మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని కూడా మంత్రి రామనాయుడు వివరించారు. కృష్ణా జలాలను 738 కిలోమీటర్ల దూరానికి నికరించడం కోసం రూ.3,850 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టారని తెలిపారు. హంద్రీ-నీవా ప్రాజెక్ట్ను పూర్వపు సీఎం వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి విస్మరించారని విమర్శిస్తూ, “రాయలసీమ కూతురుగా తనను పిలిచినా, ఈ ప్రాణాధార ప్రాజెక్ట్పై ఒక్క రూపాయి ఖర్చు చేయలేదు. మోటార్ బిల్లులు పరిశీలించకపోయారు, ట్యాంకులు శుద్ధి చేయలేదు” అని అన్నారు.
గత మరియు ప్రస్తుత ప్రభుత్వాల కృషిని పోల్చుతూ మంత్రి చెప్పారు, “జగన్ పాలనలో ఐదు సంవత్సరాల్లో సాధించలేని పనిని, కూటమి ప్రభుత్వంలోని మొదటి సంవత్సరం నుండే పూర్తి చేసాం.” ఎన్నికల ముందు అద్దె ట్యాంకుల ద్వారా నీరు విడుదల చేయడం వంటి మోసపూరిత చర్యలను పూర్వ ప్రభుత్వం చేసినట్లు గుర్తుచేశారు.
ప్రతీకాత్మకంగా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కృష్ణా జలాలను కుప్పంలోకి తీసుకువచ్చి, పరమసాగరం ట్యాంకును నింపి, బోటు సవారి చేశారు. దీని ద్వారా ప్రాజెక్ట్ పర్యావరణం మరియు రాయలసీమ ప్రాంతీయ అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వ కట్టుబాటును ప్రదర్శించారు.