Number Plate DDC 001 for Rs 2.08 Crore: నంబర్ ప్లేట్ ధర రూ. 2.08 కోట్లు! దేశ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన రికార్డు.. గుంటూరు వ్యక్తి సంచలనం
Number Plate DDC 001 for Rs 2.08 Crore: గుంటూరు వ్యక్తి రికార్డ్. కేవలం నంబర్ ప్లేట్ కోసం రూ. 2.08 కోట్లు వెచ్చించి దేశాన్ని ఆశ్చర్యపరిచిన కిరణ్ కొల్పకుల. 'బిగ్ బాయ్ టాయ్స్' వేలంలో అరుదైన వింటేజ్ నంబర్ కైవసం.
Number Plate DDC 001 for Rs 2.08 Crore: ఫ్యాన్సీ నంబర్ల కోసం లక్షలు ఖర్చు చేయడం మనం వినే ఉంటాం, కానీ ఒక నంబర్ ప్లేట్ కోసం ఏకంగా ఒక విలాసవంతమైన విల్లా ధరను వెచ్చించి వార్తల్లో నిలిచారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన కిరణ్ కొల్పకుల. గుంటూరుకు చెందిన ఈయన, 'DDC 001' అనే వింటేజ్ నంబర్ ప్లేట్ను ఏకంగా రూ. 2.08 కోట్లకు సొంతం చేసుకుని భారత ఆటోమొబైల్ చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు.
ఎక్కడ జరిగింది ఈ వేలం?
ప్రముఖ లగ్జరీ కార్ల డీలర్షిప్ సంస్థ 'బిగ్ బాయ్ టాయ్స్' (Big Boy Toyz) ఇటీవల ప్రారంభించిన తన 'ఆక్షన్ హౌస్' (Auction House) వేదికగా ఈ వేలం నిర్వహించింది. సంస్థ యజమాని జతిన్ అహూజాకు చెందిన ఈ అరుదైన 'DDC 001' నంబర్ కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోటీశ్వరులు పోటీ పడగా, కిరణ్ భారీ ధరను ఆఫర్ చేసి విజేతగా నిలిచారు.
ఈ నంబర్ ఎందుకు అంత స్పెషల్?
వింటేజ్ కలెక్టబుల్: ఇది సాధారణ ఫ్యాన్సీ నంబర్ కాదు, ఒక అరుదైన వింటేజ్ రిజిస్ట్రేషన్.
స్టేటస్ సింబల్: రాజరికానికి, అధికారానికి ప్రతిబింబంగా భావించే '001' సిరీస్ కావడంతో దీనికి విపరీతమైన క్రేజ్ లభించింది.
పారదర్శక డీల్: గతంలో హర్యానాలో ఒక నంబర్ కోటి రూపాయలకు పైగా పలికినా ఆ డీల్ పూర్తి కాలేదు. కానీ ఈ 2.08 కోట్ల రూపాయల డీల్ పారదర్శకంగా పూర్తయిందని సంస్థ ప్రతినిధులు ధృవీకరించారు.
లగ్జరీ వస్తువుల జాతర:
ఈ ఆక్షన్ హౌస్లో కేవలం నంబర్ ప్లేట్లు మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని అత్యంత ఖరీదైన వస్తువులు కూడా వేలానికి వచ్చాయి:
సెలబ్రిటీ కార్లు: శిల్పా శెట్టి (Maybach), రోహిత్ శెట్టి (Mercedes Benz), దినేష్ కార్తీక్ (Range Rover) వాడిన లగ్జరీ కార్లు.
వాచీలు: రోలెక్స్, హుబ్లాట్ వంటి బ్రాండెడ్ గడియారాలు.
మొబైల్ నంబర్లు: 999999999X వంటి వీఐపీ మొబైల్ నంబర్లు కూడా భారీ ధరకు అమ్ముడవుతున్నాయి.
"భారతీయ కలెక్టర్లు నాణ్యమైన, అరుదైన వస్తువుల కోసం ఎంతైనా ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఈ వేలం నిరూపించింది. ముఖ్యంగా టైర్-2 పట్టణాల నుంచి వస్తున్న స్పందన ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది." - జతిన్ అహూజా, వ్యవస్థాపకుడు, బిగ్ బాయ్ టాయ్స్
ఈ కొనుగోలుతో లగ్జరీ మార్కెట్లో ఏపీ వాసుల జోరు మరోసారి జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది.