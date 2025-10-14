  • Menu
విశాఖపట్నంలో హైపర్‌ స్కేల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గూగుల్ అనుబంధ సంస్థ రైడెన్‌తో ముఖ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం మంగళవారం ఢిల్లీలోని మాన్‌సింగ్‌ హోటల్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో అధికారికంగా చేయబడింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌, నిర్మలా సీతారామన్‌, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు.

ఈ ఒప్పందం ప్రకారం గూగుల్ కంపెనీ విశాఖలో డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు కోసం రూ.88,628 కోట్ల పెట్టుబడిని అమలు చేస్తోంది. 1 గిగా వాట్‌ సామర్థ్యం కలిగిన ఈ డేటా సెంటర్‌ ఆసియాలో గూగుల్‌కు అత్యంత పెద్ద facilityగా నిలుస్తుంది.

ఈ డేటా సెంటర్‌ గూగుల్ క్లౌడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్స్, సెర్చ్, యూట్యూబ్ వంటి సేవల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. అలాగే, ఇది పరిశ్రమలు, స్టార్టప్‌లు, ప్రభుత్వ అవసరాలకు అనుగుణంగా AI సేవలను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా విశాఖ సాంకేతిక రంగంలో ప్రముఖ AI సిటీగా అభివృద్ధి చెందనుంది.

