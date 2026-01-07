Good News for Amaravati Farmers: రూ. 1.50 లక్షల వరకు రుణమాఫీ! మంత్రి నారాయణ కీలక ప్రకటన
అమరావతి రైతులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. రూ.1.50 లక్షల వరకు ఉన్న వ్యవసాయ రుణాలను మాఫీ చేస్తున్నట్లు మంత్రి నారాయణ ప్రకటించారు. జనవరి 6, 2026 వరకు తీసుకున్న రుణాలకు ఇది వర్తిస్తుంది. రెండో విడత భూ సమీకరణ ప్రారంభం మరియు రాజధాని అభివృద్ధి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి ప్రాంత రైతులకు కూటమి ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిచ్చింది. రెండో విడత భూ సమీకరణ (Land Pooling) ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ రైతులకు మేలు చేసే కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. అమరావతి రైతులు తీసుకున్న రూ. 1.50 లక్షల వరకు ఉన్న వ్యవసాయ రుణాలను మాఫీ చేస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రుణమాఫీ ముఖ్యాంశాలు:
- అర్హత: అమరావతి ప్రాంత రైతులు.
- గడువు: జనవరి 6, 2026 వరకు రైతులు తీసుకున్న రుణాలకు ఈ మాఫీ వర్తిస్తుంది.
- గరిష్ట పరిమితి: ఒక్కో రైతుకు రూ. 1.50 లక్షల వరకు రుణ విముక్తి కలుగుతుంది.
- నిర్ణయం: స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ అభ్యర్థన మేరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నిర్ణయానికి ఆమోదం తెలిపారు.
రెండో విడత భూ సమీకరణ ప్రారంభం
తుళ్లూరు మండలం వడ్డమాను గ్రామంలో మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ కలిసి రెండో విడత భూ సమీకరణ ప్రక్రియను అధికారికంగా ప్రారంభించారు. రాజధాని అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ విడతలో సుమారు 16,666 ఎకరాలను సేకరించనున్నారు.
ఈ భూములను వేటి కోసం ఉపయోగిస్తారంటే:
- అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (International Airport)
- స్పోర్ట్స్ సిటీ (Sports City)
- స్మార్ట్ పరిశ్రమలు & రైల్వే ట్రాక్
- ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం
మౌలిక సదుపాయాలపై ఫోకస్
రైతులకు కేటాయించే ప్లాట్లలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. లేఅవుట్లలో ముందుగా రెండు వరుసల రహదారులు, విద్యుత్ లైన్లు ఏర్పాటు చేసి, వీలైనంత త్వరగా రైతులకు వారి స్థలాలను అప్పగించాలని అమరావతి అథారిటీ (CRDA) నిర్ణయించింది.
"గత ప్రభుత్వం రాజధాని అభివృద్ధిని అడ్డుకున్నా, ఇప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు కేంద్రం నుండి నిధులు రాబట్టి అమరావతిని ప్రపంచస్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు." - ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్
ముఖ్య గమనికలు:
- గ్రామసభలు: భూ సమీకరణపై గ్రామాల్లో సభలు నిర్వహించి రైతుల అంగీకార పత్రాలను తీసుకుంటున్నారు.
- ఈనాం భూములు: హరిశ్చంద్రపురం ఈనాం భూముల సమస్యపై కూడా ప్రభుత్వం త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
అమరావతి అభివృద్ధి పనుల వేగం మరియు రుణమాఫీ ప్రకటనతో రాజధాని ప్రాంత రైతుల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.