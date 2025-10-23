తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు కుప్పకూలి.. పెరుగుతున్న కొనుగోలు అవకాశాలు
Highlights
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు భారీగా పతనమైంది, 24 క్యారట్ బంగారం ధర రూ.1,25,080కి తగ్గింది, స్వచ్ఛమైన 100 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.8,100 తగ్గి, ఈశ్వరం, ఇన్వెస్టర్లు, వివాహాది సీజన్లో బంగారం కొనుగోలు చేసే సరి సమయం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు రెండు రోజులుగా కుప్పకూలి, కొనుగోలుదారులకు సువర్ణావకాశం కలిగిస్తోంది. అక్టోబర్ 23, గురువారం దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా తగ్గాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ధరల్లో తీవ్ర పతనం కనిపించింది.
- 24 క్యారట్ల బంగారం: 10 గ్రాముల ధర రూ.1,25,080 (ఒకరోజే రూ.810 తగ్గి)
- 22 క్యారట్ల బంగారం: రూ.1,14,650 (రూపాయి 750 తగ్గి)
- 100 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన 24 క్యారట్లు: రూ.8,100 తగ్గి కొనుగోలు సౌలభ్యం
దరఖాస్తు మరియు పెట్టుబడి అవగాహన:
బులియన్ వ్యాపారులు చెబుతున్నట్లు, ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో సానుకూల పరిణామాలు, టారిఫ్ యుద్ధంపై చర్చలు, డాలర్ ఇండెక్స్ విలువ పెరగడం, మరియు యూఎస్ ప్రభుత్వ షట్డౌన్ భయాల తగ్గడం. ఇవన్నీ బంగారం ధరపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపించాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల మార్కెట్ పరిస్థితులు:
- హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం: భారీ పతనం
- ముంబై, బెంగళూరు, కలకత్తా: పతనం కొనసాగుతోంది
- వివాహాది శుభకార్యాల సీజన్, మధ్యతరగతి మరియు ధనిక వర్గాలకు బంగారం కొనుగోలు చేసే గొప్ప అవకాశం
మార్కెట్ సలహా:
ఈ బంగారం ధరల తగ్గుదల తర్వాత, ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకుని, మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనించి, స్వచ్ఛమైన బంగారం లేదా పసిడి బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం మేలు.
Next Story